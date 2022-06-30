Суд присудил матери погибшего в 1999 году в Грозном ребенка компенсацию в 20 тысяч рублей

30 июня 2022, 03:53

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Краснодарский краевой суд постановил выплатить 20 тысяч рублей жительнице Белореченска Наталье Загудаевой за гибель трехлетнего ребенка при обстреле Грозного в 1999 году. Она назвал мизерной сумму компенсации и заявила, что обжалует это решение.

Как писал "Кавказский узел", суд в Краснодаре отказал в компенсации жительнице Белореченска Наталье Загудаевой, ребенок которой в 1999 году погиб при обстреле Грозного федеральными войсками. Защита Загудаевой заявила о намерении обжаловать решение суда и назвала его грубым нарушением указа президента.

Наталья Загудаева рассказала, что ее трехлетний сын умер в результате обстрелов. По ее словам, в апреле 1995 года она вместе с супругом уехала из Грозного в село Серноводское. В ноябре 1999 года во время очередной операции по занятию Грозного, сопровождавшейся артиллерийскими и минометными обстрелами, один из снарядов попал в дом, где проживала ее семья. 3 ноября 1999 года семья вышла из дома во время обстрела, и рядом с Загудаевой и ее ребенком упал снаряд. Ее сын был ранен, впоследствии по дороге он умер. Затем семья Загудаевой доехала до станицы Орджоникидзевской в Ингушетии, где ребенок был похоронен.

29 июня Краснодарский краевой суд постановил выплатить компенсацию в 20 000 рублей жительнице Белореченска Наталье Загудаевой за гибель сына, рассказала она сама корреспонденту "Кавказского узла".

"Когда судья огласил в своем вердикте сумму компенсации в 20 000 рублей за смерть моего ребенка и все пережитые страдания, я восприняла это как насмешку и издевательство", - сказала мать погибшего.

Она отметила, что заплатила 25 000 рублей госпошлины за этот суд. "То есть компенсация даже не перекрыла госпошлину", - сказала Загудаева.

Суд только огласил вердикт, но не выдал на руки решения, где было бы указано, исходя из чего суд назначил такую компенсацию, отметила она.

«Мы ставили вопрос о выплате компенсации 2 426 000 рублей как матери погибшего [...] Ранее суды не признавали этот факт и потому в компенсации было отказано. Сегодня произошел прорыв. Суд признал факт гибели ребенка и причину, по которой он погиб. Компенсация несомненно неадекватна за смерть человека. Однако я уверен, что мы этот вопрос решим путем подачи кассации, на которую закон отводит три месяца. Решение суда нам не выдали сегодня (29 июня), просто огласили судебный вердикт. Суд длился около получаса и прокурор в этот раз оказался на нашей стороне и просил удовлетворить заявленные требования в полном объеме. На предыдущих судах все выглядело совершенно иначе - прокуроры выступали против», - рассказал юрист Сергей Меликов.

Он отметил, что решения о компенсации мать погибшего ждала три года. "То что произошло сегодня (29 июня) можно назвать победой", - сказал Меликов.

Первая чеченская война длилась с декабря 1994 года по август 1996 года. По данным МВД России, в 1994-1995 годах в Чечне погибли в общей сложности около 26 тысяч человек, в том числе 2 тысячи человек – российские военнослужащие, 10-15 тысяч – боевики, а остальные потери – мирные жители. По оценкам генерала Лебедя, число погибших только среди мирных жителей составило 70-80 тысяч человек и военнослужащих федеральных войск – 6-7 тысяч человек. На "Кавказском узле" опубликованы справки "Первая чеченская война (1994-1996): кратко о главных событиях" и "Как закончилась Первая чеченская: память и хроника". 30 сентября 1999 года российские войска вновь вошли на территорию Чечни. Так начались и длились 10 лет, до августа 2009 года, боевые действия в Чечне и приграничных к ней районах Северного Кавказа, известные как Вторая чеченская война, говорится в справке "Кавказского узла" "20 лет спустя: главное о Второй чеченской войне".

На "Кавказском узле" также опубликованы справочные материалы "Первая чеченская война (1994-1996): кратко о главных событиях" и "Как закончилась Первая чеченская: память и хроника".

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