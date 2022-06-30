Свидетели Иеговы* сообщили о нарушении их прав в местах заключения на Кубани

30 июня 2022, 01:54

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Свидетели Иеговы* Людмила Щеколдина и Василий Мелешко из Краснодарского края, осужденные на реальные сроки, сообщили о нарушении их прав в местах лишения свободы.

Как писал "Кавказский узел", кассационный суд в Краснодаре 14 июня утвердил приговор Свидетелю Иеговы* Василию Мелешко, осужденному по делу об экстремизме. В августе 2021 года житель кубанской станицы Холмской был приговорен к трем годам колонии. Верующему вменили в вину проведение лекций и обсуждение религиозных книг. Ранее, в мае, суд назначил четыре года колонии Людмиле Щеколдиной из станицы Павловской, признав ее виновной в причастности к деятельности экстремистской организации и вовлечении верующих в ее ряды.

Людмила Щеколдина рассказала, что в СИЗО в Краснодаре ее поместили в камеру, предназначенную на 12 спальных мест, но сейчас там уже 13 человек. Из-за этого она спит на матрасе на полу, сообщил 29 июня правозащитный проект "ОВД-Инфо"** .

Осужденному на три года колонии Василию Мелешко не оказывают необходимую медицинскую помощь. В колонии в Краснодарском крае, где он отбывает срок, в январе его поместили в санчасть и кормили только раз в день. Из-за этого у него воспалилась поджелудочная железа, но ему не предоставили какое-либо лечение. Кроме того, ему нужна операция на ключице, но ее до сих пор не провели, сообщает сайт, где собрана информация об уголовных делах в отношении российских Свидетелей Иеговы*.

Отметим, что не менее пяти верующих из станицы Холмской оказались осуждены и приговорены к лишению свободы.

Новости о преследовании Свидетелей Иеговы в России "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** включен Минюстом в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.