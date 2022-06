Минюст Азербайджана отказался регистрировать оппозиционную партию

29 июня 2022, 23:29

Азербайджанская партия демократии и благоденствия повторно получила отказ из Минюста страны на обращение о государственной регистрации. Лидер партии считает несостоятельными основания для возвращения документов и объясняет отказ оппозиционностью своей партии.

Как писал "Кавказский узел", Губад Ибадоглу, будучи зампредом партии "Мусават", был кандидатом на пост лидера этой организации на состоявшемся в сентября 2014 года съезде партии. Однако новым лидером "Мусават" был избран Ариф Гаджилы. Губадоглу признал результаты выборов, но был не согласен с методикой избрания делегатов съезда, предопределившей результат выборов. Несогласные с решениями съезда члены "Мусават" 4 декабря 2014 года объявили о создании "Движения за демократию и благоденствие", 21 февраля 2015 года состоялась его учредительная конференция. 25 мая 2015 года Минюст Азербайджана вернул оппозиционному "Движению за демократию и благоденствие" (ДДБ) документы, которые были представлены на государственную регистрацию.

Министерство юстиции вернуло азербайджанской партии демократии и благоденствия (АПДБ) документы, представленные на государственную регистрацию организации.

Отказное письмо Минюста, датированное 21-м июня, поступило в партию 29-го числа, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" председатель партии Губад Ибадоглу.

Учредительная конференция партии состоялась 21 октября 2021 года и АПДБ была создана на базе одноименного "Движения за демократию и благоденствие", образованного в феврале 2015 года, отметил он.

"Для того, чтобы играть в политической жизни более активную роль, участвовать на выборах, мы решили преобразовать наше движение в партию. 11 ноября 2021 года мы представили документы на регистрацию. В то время как по закону ответ должен был поступить в течение 40 дней, письмо из Минюста мы получили почти спустя четыре месяца - 1 марта", - рассказал Губад Ибадоглу.

Ответ был отрицательным, отметил глава партии. "Нам указали, что в учредительных документах нет подписей всех полномочных представителей, и отметили мелкие технические недостатки в уставе. Это были, в общем, придирки и о недостатках могли бы сообщить нам раньше, и мы быстро устранили бы их. Учтя замечания, мы 16 марта вновь обратились в Минюст с просьбой о регистрации партии. И вновь с ответом затягивали, и вот через три с половиной месяца нам пришло письмо-отказ. Теперь нам говорят, что в заявлении о регистрации подписи законного представителя партии - главы аппарата АПДБ Эллады Мамедли и других полномочных представителей - следовало бы заверить у нотариуса. Эти же замечания они могли бы указать нам и в первый раз. С другой стороны, в документах был отдельный нотариально заверенный документ, подтверждающей личность Эллады Мамедли", - заявил Ибадоглу.

Отметим, что заявление было подано от имени Мамедли, потому что сам Ибадоглу последний год живет в Лондоне в связи с приглашением к преподаванию в Лондонской школе политических и экономических наук (The London School of Economics and Political Science) и является доктором экономических наук, профессором.

"Очевидно, что министерство, каждый раз указывая одно-два замечания, пытается бесконечно откладывать регистрацию партии. Когда мы были Движением, нам также было отказано в государственной регистрации", - сказал Ибадоглу.

По его словам, Минюст нарушает требованиями закона. "Минюст не соблюдает предусмотренные законом 40 дней для ответа на обращение о регистрации. При этом замечания Минюста носят не принципиальный, а технический характер. Мы убеждены, что отказ в регистрации партии связан не с правовыми вопросами, а с политическими. Власти, нарушая свободу объединений, пытаются помешать созданию новой оппозиционной организации. Они хотят ограничить нашу деятельность, чтобы мы не подавали как партия обращения на проведение мероприятий, и не участвовали в выборах", - пояснил Ибадоглу.

Он отметил, что партия и в третий раз обратится в Минюст и если вновь получит отказ, то подаст иск в суд.

Глава Центра мониторинга выборов и обучения демократии (ЦМВОД) Анар Мамедли рассказал корреспонденту "Кавказского узла" о "существующей в Азербайджане практике отказа неугодным власти политическим партиям и общественным объединениям в государственной регистрации по надуманным причинам".

"Мы в 2001 году создали Центр мониторинга выборов, но до 2008 года так и не смогли его зарегистрировать. В 2008 году мы учредили ЦМВОД и получили регистрацию. Но через два месяца регистрацию нам отменили. Вся проблема была в том, что мы проводили мониторинги выборов и фиксировали нарушения, и международные организации в своих оценках избирательных кампаний ссылались на наши заключения. Многие годы мы судились с Минюстом, но тщетно. Наконец, в прошлом году ЕСПЧ признал неправомерность отказа нам в регистрации. Тем не менее, власти все еще не исполнили решение суда", - сказал Анар Мамедли.

Европейский суд по правам человека в начале декабря 2021 года признал нарушением лишение регистрации Центра мониторинга выборов и обязал власти Азербайджана выплатить организации компенсацию в размере 4500 евро.

"Отсутствие регистрации серьезно ограничивает деятельность организации, будь это партия или НПО. Так, без регистрации невозможно открыть счет в банке, вести переговоры с государственными структурами, обращаться с заявлением к властям о проведении мероприятий", - пояснил Мамедли.

Он отметил, что АПДБ является партией оппозиционной направленности и выступает за демократические преобразования в политической и экономической сферах.

Представители Минюста Азербайджана оказались не доступны для комментариев.

Напомним, что в апреле 2020 года азербайджанское "Движение за демократию и благоденствие" заявило, что власти используют карантинный режим для давления на активистов: члены организации подверглись приводам в полицию, один человек арестован под предлогом борьбы с пандемией. Истинной причиной преследований оппозиционеры считают подавление властями свободы выражения.

В сентябре 2021 года Ибадоглу заявил, что стоящие на службе правительства Азербайджана хакеры взломали аккаунты в соцсетях "Движения за демократию и благоденствие". Хакеры также захватили его личные страницы.

А 12 апреля полицейские не позволили участникам несогласованной акции, организованной Азербайджанской партией демократии и благоденствия, приблизиться к зданию посольства России. Протестующие потребовали вывода российских войск из Украины и миротворцев из Карабаха.

