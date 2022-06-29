Трое обвиняемых в убийстве Камалова заявили о своей невиновности

29 июня 2022, 16:22

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Шамиль Исаев, Мурад Шуайбов и Магомед Хазамов, обвиняемые в убийстве учредителя "Черновика" Хаджимурада Камалова, в последнем слове не признали вину, напомнив суду, что у них есть алиби. Обвиняемый Магомед Абигасанов отказался выступать с последним словом.

Как писал "Кавказский узел", 22 июня прокурор на прениях попросил приговорить к пожизненному заключению трех обвиняемых в убийстве Хаджимурада Камалова - Шамиля Исаева, Мурада Шуайбова и Магомеда Хазамова. Четвертому обвиняемому, Магомеду Абигасанову, который заключил сделку со следствием, прокурор попросил назначить 15 лет колонии. Обвинение не смогло доказать, что у Исаева, которого следствие назвало заказчиком убийства, был мотив совершить преступление, заявила в прениях адвокат подсудимого. Гособвинитель проигнорировал все доказательства защиты, в том числе наличие алиби у троих подсудимых, указали адвокаты Шуайбова и Хазамова. Оправдать троих подсудимых или вернуть дело на дорасследование просил суд и брат убитого Магди Камалов. По его мнению, к преступлению причастен только Абигасанов, который в ночь гибели Камалова был на месте совершения преступления.

Гендиректор компании "Свобода слова", учредитель газеты «Черновик» Хаджимурад Камалов был застрелен 15 декабря 2011 года недалеко от офиса издания в Махачкале. В марте 2018 года его родные и коллеги сумели добиться передачи дела об убийстве в центральный аппарат Следственного комитета России. Расследование завершилось к концу сентября 2020 года. Заказчиком преступления был назван бывший вице-премьер Дагестана Шамиль Исаев.

В ходе сегодняшнего заседания всем четверым подсудимым дали право выступить с последним словом, сообщил брат убитого Магди Камалов, проходящий по делу потерпевшим. По его словам, от выступления с последним словом отказался Магомед Абигасанов, остальные подсудимые заявили о своей непричастности к преступлению. "Все трое, видно было, подготовились к последнему слову. Вину свою они не признали, напомнили суду о том, что у них есть алиби", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Камалов напомнил, что алиби Хазамова и Шуайбова подтверждаются показаниями свидетелей, детализацией местонахождения их телефонов. "Следствие настаивает, что Хазамов тоже участвовал в слежке и при этом передвигался на машине "Субару". Но Хазамова в тот период не было даже в республике, а автомобиль этот был арестован и находился на платной стоянке в Пятигорске", - рассказал Камалов.

Суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора, постановление приговора назначено на 10.00 мск 30 июня. следует из карточки дела на сайте Южного окружного военного суда.

Защита обвиняемых ранее заявляла, что сторона обвинения не представила существенных доказательств виновности подсудимых. В частности, адвокат Мурада Шуайбова Асад Джабиров заявил "Кавказскому узлу", что ни одного из опрошенных свидетелей обвинения "нельзя отнести к разряду ключевых". Адвокат Магомеда Хазамова Кирилл Скарабевский в июне 2021 года назвал доказательства обвинения "пустышкой" и отметил, что ни один из свидетелей обвинения "не сказал чего-либо существенного". Скарабевский подчеркнул, что его подзащитный подвергался пыткам, но не оговорил себя.

О пытках подзащитного заявлял в январе 2021 года и адвокат Мурада Шуайбова Асад Джабиров. "На него оказывалось давление, применялись пытки, и он был вынужден подписать признание. Добившись этого, сотрудники перестали довлеть над ним. А когда сменились следователи, Мурад Шуайбов заявил, что эти показания были получены под пытками, и отказался от них", - рассказал Джабиров.

При этом Шуайбов дал три варианта признательных показаний, в которых фигурировали разные заказчики и исполнители, указал тогда Джабиров. "В итоге в основу обвинения легли удобные для следствия показания", - сказал он.

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