Военно-Грузинская дорога открыта для всех машин

29 июня 2022, 11:14

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Движение через контрольно-пропускной пункт "Верхний Ларс" разрешено для всех видов транспорта, сообщило Управление МЧС по Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", проезд по Военно-Грузинской дороге был запрещен 26 июня для всех машин в связи с ухудшением погоды в Грузии. Ранее, 25 июня, из-за камнепада была закрыта Транскавказская магистраль. К 27 июня на дорогах Северной Осетии скопилось 1,2 тысячи грузовиков, сообщил вице-премьер республики Ирбек Томаев. Фермеры и предприниматели из Армении понесли убытки в связи с закрытием Военно-Грузинской дороги, так как фуры с абрикосами застряли в очереди, а этот товар быстро портится.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил выехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс"".

Военно-Грузинская дорога открыта для всех видов автотранспортных средств. Проезд разрешен с 09.10 мск до особого распоряжения, сообщило ГУ МЧС по Северной Осетии на своем сайте.

Согласно изображению с веб-камеры на КПП "Верхний Ларс", к 11.05 мск на въезде в Россию из Грузии видно несколько легковых автомобилей. Камеры, показывающие дорогу, а также противоположную сторону, отключены. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда идет дождь при температуре воздуха +13 градусов, скорость ветра составляет 1 метр в секунду. Вечером осадков не ожидается, температура понизится до +8. 30 июня вновь будет идти дождь при температуре +13, ветер усилится до 2 м/с. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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