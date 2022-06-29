Уроженец Северной Осетии погиб на Украине

29 июня 2022, 12:35

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Чермен Дзугутов из села Ольгинское погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Правобережного района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 64 уроженцев Северной Осетии.

"Кавказский узел" писал, что командир мотострелкового взвода Давид Абаев из селения Ольгинское стал 63-м уроженцем Северной Осетии, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Уроженец селения Ольгинское Чермен Дзугутов погиб на Украине, ему было 27 лет. После получения высшего образования он был призван на срочную службу, по окончании которой заключил контракт. Дзугутов служил водителем-слесарем ремонтного взвода роты технического обеспечения , сообщила сегодня администрация Правобережного района в своем Telegram-канале.

Таким образом, с начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 63 уроженцев Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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