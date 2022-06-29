Журналисты отметили важность общественного обсуждения поправок в Конституцию Дагестана

29 июня 2022, 06:28

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Поправки в Конституцию Дагестана, предложенные Сергеем Меликовым, направлены на приведение регионального законодательства в соответствие с федеральным, отметили опрошенные "Кавказским узлом" журналисты. Однако, по их словам, отдельные поправки, в частности, снятие с главы региона ограничений по срокам и ответственности за территориальную целостность, требуют общественного обсуждения. Закон не предусматривает ответственности для властей, если они не проведут слушания, достаточно голосования депутатов, заявили юристы.

Глава Дагестана Сергей Меликов инициировал внесение изменений в Конституцию республики. Законопроект внесен на рассмотрение в Народное собрание Дагестана, председатель которого Камил Давдиев назвал внесение изменений - "планомерной работой по приведению республиканского законодательства в соответствие с нормами федерального законодательства", пишет 28 июня "Мирмол".

Из статьи 75 Конституции Дагестана, где прописаны основные обязанности главы республики, предлагается удалить термин "территориальная целостность"

"Что касается исключения термина “территориальная целостность”, что вызвало определенный резонанс в СМИ, то стоит напомнить, что, согласно статье 67 Конституции РФ, изменение границ субъектов возможно только с согласия обеих сторон. То есть никакие изменения границ Дагестана без согласия республики невозможны", - приводят "Рутульские новости" слова представителя главы Дагестана в Народном собрании Нюсрета Омарова.

"Беспокойства некоторых СМИ по вопросам территориальной целостности Дагестана в Конституции РД — безосновательны. Напомню, статья 57 Конституции РД останется без изменений и гласит: «Территория Республики Дагестан едина, ее границы не могут быть изменены без волеизъявления многонационального народа Республики Дагестан», - цитирует Камила Давдиева "Ёлдаш".

Дагестан два года жил с конституцией, которая не соответствовала федеральному законодательству

Главный редактор РИА «Дербент» Милрад Фатуллаев сказал 28 июня корреспонденту «Кавказского узла», что детального анализа предполагаемых поправок он не проводил, но считает важным является тот факт, что Дагестан на протяжении двух лет «жил фактически с конституцией, несоответствующей основному федеральному закону».

«В федеральный закон эти поправки были внесены два года назад, а наш (республиканский – прим. «Кавказского узла») не был приведен в соответствие с федеральной конституцией», - пояснил он.

В качестве примера приведения региональной законодательной нормы в соответствие с федеральным законом журналист назвал инициативу снятия ограничений по срокам для руководителя республики. «Это общая установка федерального центра, и подобные процессы происходят по всем республикам Северного Кавказа», - пояснил Фатуллаев.

По его словам, это будет происходить в каждой республике или субъекте, где, согласно региональному законодательству, предусмотрена конституция. Ликвидация Конституционного суда Ингушетии является одним из первых примеров упразднения региональных конституции, считает журналист. «На мой взгляд, сейчас начинаются снова возобновляться процессы полной унификации регионов, в том числе и национальных республик», - отметил он.

22 сентября 2021 года Народное собрание Ингушетии отказалось рассматривать предложенный главой республики Махмуд-Али Калиматовым проект закона об упразднении республиканского Конституционного суда. По мнению парламентариев, реализация инициативы Калиматова грозит массовыми протестами. В Совете тейпов напомнили, что Конституционный суд Ингушетии был единственным органом власти, выступившим против соглашения о границе с Чечней. Юристы сочли намерение властей ликвидировать Конституционный суд республики политической расправой за принятие неудобных руководству Ингушетии решений. Закон об упразднении Конституционного суда Ингушетии был принят 25 ноября 2021 года в окончательном чтении. 1 марта в связи с упразднением суда его судьи ушли в отставку.

Фатуллаев предположил, что следом за ликвидацией Конституционного суда в Ингушетии последует ликвидация конституционных судов других национальных республик. Журналист также не исключил, что национальные регионы в последующем могут оказаться вообще без конституций.

По его мнению, в последующем федеральный центр вернется к вопросу укрупнения регионов, однако предположить, каким именно будет административное деление при таком стечении обстоятельств, журналист затруднился. Процессы определения и уточнения границ между регионами, которые происходили на территории Северного Кавказа, были пробными шагами федерального центра в этом направлении для того, чтобы посмотреть, «как будут реагировать регионы», предполагает Фатуллаев.

Журналист назвал «показательными» те процессы, которые происходили в Ингушетии на фоне определения границ между Ингушетией и Чечней.

Осенью 2018 года и весной 2019 года в Ингушетии проходили массовые акции протеста против соглашения о границе, подписанного 26 сентября 2019 года Рамзаном Кадыровым и Юнус-Беком Евкуровым. Протестующие, в частности, требовали вынесения вопроса о границе на референдум. После столкновения участников митинга с силовиками в марте 2019 года в республике прошли массовые аресты активистов. Ряд из них признан правозащитниками политзаключенными. 30 октября 2019 года Конституционный суд Ингушетии признал неконституционным республиканский закон о границе с Чечней. Однако на тот момент глава республики Юнус-Бек Евкуров обратился в Конституционный суд России, и он утвердил соглашение о закреплении границы между регионами.

По словам Фатуллаева, события, произошедшие в Ингушетии на фоне процессов уточнения границ между Ингушетией и Чечней, примечательны тем, что некоторые местные силовики «перешли на сторону митингующих» и в последующем были уволены за это, а также «самой остротой конфликта, сочетающейся с достаточной толерантностью митингующих», которые выступали не против власти, а против принятого соглашения. «Это не протест против власти, силовиков, а это протест против реформы, которая прошла», - считает Фатуллаев.

Также журналист обратил внимание, на то, что на фоне происходящих событий ингушское общество консолидировалось и произошло единение людей разных поколений.

Журналист обратил внимание на то, что после событий, произошедших в Ингушетии на фоне уточнения границ между Ингушетией и Чечней, последовали жесткие действия федеральной власти - и в конце событийного ряда Фатуллаев назвал ликвидацию конституционного суда Ингушетии.

Федеральный центр, проанализировав события, произошедшие в Ингушетии, сделал свои выводы, и наказания, которые получили «организаторы и лидеры» этих событий, являются результатом этих выводов федерального центра, считает журналист. «Они получили длительные сроки и до сих пор сидят. Это как раз говорит о том, что этот митинг не понравился (властям)»,- отметил журналист.

15 декабря суд в Ессентуках удовлетворил требования прокурора приговорить лидеров протеста в Магасе Ахмеда Барахоева, а также Мусы Мальсагова и Малсага Ужахова к девяти годам колонии, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам, а Зарифу Саутиеву – к 7,5 года колонии. Защита надеялась на более мягкое наказание, указали защитники. Родные и близкие осужденных сообщили после приговора, что утратили веру в справедливый суд. Новости об уголовном деле лидеров протеста публикуются на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".

Фатуллаев затруднился ответить, насколько жители Дагестана интересуются предстоящими изменениями в Конституцию республики и какова реакция общественности на грядущие изменения.

Обсуждений поправок на серьезном уровне пока нет

Заместитель главного редактора «Черновика» Магомед Магомедов сказал корреспонденту "Кавказского узла", что главные изменения, которые «широко дискутируются» - это снятие ответственности за территориальную целостность и то, что глава республики может неоднократно избираться руководителем региона.

Снятие ограничений для главы республики является примером «угоднической политики» разработчиков поправок в конституцию республики, полагает Магомедов. По его мнению, внесение данной поправки не продиктовано желанием Меликова закрепить за сбой должность руководителя региона, а является «угодническим желанием мелко польстить главе республики».

По наблюдениям журналиста, каких-либо обсуждений на серьезном уровне предстоящих поправок не было пока. При этом Магомедов выразил сожаление, что не было обсуждений на серьезном уровне - среди представителей общественности, политических партий - или же слушаний в Общественной палате или Народном собрании. Дискуссия, отметил он, развернута разве что в СМИ и социальных сетях. «К сожалению, дагестанское общество еще не осознает, что конкретно происходит, и поэтому очень поздно к этому подключается», - отметил Магомедов.

Такая реакция общества, по мнению Магомедова, может быть продиктована как «нежеланием участвовать в этом», так и «усталостью общества».

Журналист отметил, что в Дагестане есть депутаты, которые могут с трибун прямо говорить о каких-либо социально-экономических проблемах республики или своего родного села или района, однако, по мнению журналиста, нет депутатов, способных говорить об интересах республики как «единицы федеративного государства». «Конечно, при желании, депутаты могут объединиться и потребовать каких-то серьезных объяснений того, что происходит на данный момент именно с этими поправками», - отметил журналист.

Магомедов напомнил, что такая консолидация депутатов произошла во время принятия «Закона о казачестве», и вполне нормальная конструктивно выраженная позиция не позволила принять этот закон. «Будем надеяться, что они как-то включатся в эту работу, и будут отстаивать интересы народа и республики в этом плане»,- пояснил Магомедов.

В октябре 2021 года парламентарии Дагестана отклонили проект республиканского закона о казачестве, который был внесен главой республики Сергеем Меликовым. В пояснительной записке законопроекта отмечалось, что его принятие обусловлено необходимостью законодательного регулирования деятельности казачьих общин на территории республики. Кроме того, важно четко определить правовой статус членов Войскового казачьего общества и иных объединений казаков. Законопроект предусматривал и определенные меры господдержки. Против принятия законопроекта высказались 37 депутатов, за - 28, шестеро воздержались, сообщает "Коммерсант".

Главный редактор издания «Новое дело» Гаджимурад Сагитов считает, что вопрос о «территориальной целостности» является наиболее важным. «На наш взгляд, вопрос, который может вызвать резонанс - это касаемо вопроса территориальной целостности и клятвы в этой связи. Вот этот вопрос может вызвать серьезную реакцию со стороны дагестанской общественности», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, все остальные предлагаемые поправки - это приведение региональных норм в соответствие с федеральными.

Население республики не особо политизировано, и поэтому жители могут попросту не знать того, что происходит, считает Сагитов. По его мнению, от нынешних депутатов можно ожидать «критической оценки». «От последнего состава парламента (Народного Собрания) мы видим, что можно ожидать и инакомыслия, и критической оценки, и несогласия с спускаемыми сверху законопроектами. Возможно, по каким-то вопросам у депутатов возникнут какие-то разногласия», - предположил Сагитов.

Автор Telegram-канала «Спросите у Расула» Расул Асад считает, что наиболее важным и достойным внимания среди всех предлагаемых поправок является потеря пункта «обязанность главы охранять территориальную целостность республики». «Я считаю это довольно серьезным и ощутимым для республики», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Инициатива снятия ограничений по срокам для главы республики является приведением республиканского закона в соответствие с федеральным законодательством. «Это инициатива федерального центра… Скорее всего, здесь идет речь о том, чтобы привести конституцию Дагестана в соответствие с федеральным законом», - пояснил блогер.

По словам Асада, новость о предстоящих изменениях широкого резонанса не вызвала, но, тем не менее, предлагаемые поправки вызвали настороженность среди журналистского сообщества, представителей общественности республики. Асад отметил, что журналистское сообщество ожидает соответствующего внимания к этим поправкам. По его мнению, предлагаемые поправки должны пройти широкое обсуждение в различных общественных кругах.

При этом блогер отметил, что сложно прогнозировать, выступят ли отдельные депутаты регионального парламента против предлагаемых поправок, но теоретически такая вероятность есть.

Закон не предусматривает ответственности, если слушания по поправкам не будут проведены

По словам дагестанского адвоката Расула Кадиева, представители дагестанской общественности ожидают разъяснений от республиканского правительства по предложенным поправкам. Однако, по его словам, закон не предусматривает ответственности власти в случае, если слушания не состоятся.

«Сами ждем, наблюдаем и хотим понять. Технология принятия поправок пока неясна – власти [Дагестана] ничего не заявили. Стоит отметить, что некоторые главы Конституции могут быть изменены только конституционным собранием, есть главы, которые могут быть изменены двумя третями голосов народного собрания. Будут ли нужны общественные слушания - неясно. Ответственность за несоблюдение данного требования в законе не прописана», - рассказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Дагестанский юрист Арсен Магомедов также отметил, что, скорее всего, общественные слушания проводится не будут, а голосовать за или против поправок будут депутаты республиканского парламента.

«До сих пор неясно, насколько существенными будут изменения в Конституции. Как юрист знаю, что множество нормативных актов меняются «для галочки», технически и бессмысленно. Возможно, что шум поднят из-за мелочей. Возможно, что изменения будут судьбоносными… При принятии закона общественные слушания не проводятся – только в случае принятия закона по бюджету. Есть законно избранные депутаты, они от имени народа и мыслят. Но людей тема заинтересовала», - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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