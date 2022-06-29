Новая экспертиза назначена по делу Багаудина Мякиева об ущербе СИЗО

29 июня 2022, 01:40

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Суд в Нальчике удовлетворил ходатайство обвинения по делу ингушского активиста Багаудина Мякиева, обвиняемого в повреждении имущества СИЗО, о проведении экспертизы для проверки достоверности расчетов предыдущих специалистов. Суд может вынести решение и без дополнительных экспертиз, считает адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 28 апреля защита получила разрешение у суда в Нальчике привлечь своего специалиста для оценки ущерба СИЗО, в нанесении которого обвиняется ингушский активист Багаудин Мякиев. Расчеты сотрудницы ФСИН, а также выводы привлеченного судом специалиста не внушают доверия, заявил подсудимый. 30 мая на заседании суда приглашенный защитой эксперт заявил, что смета, предоставленная обвинением, завышена, и ущерб оценивается в 4100 рублей. Если реальный ущерб меньше пяти тысяч, то состав преступления отсутствует, отметил адвокат Магомед Аушев.

2 марта 2021 года стало известно о расследовании в отношении Мякиева уголовного дела об уничтожении или повреждении имущества нальчикского следственного изолятора (СИЗО), в котором он находился во время следствия по "ингушскому делу". По статье, по которой обвиняется Мякиев, ущерб от его действий должен составлять не менее 5000 рублей. Если он будет меньше, не будет состава преступления, пояснял ранее адвокат Магомед Аушев. Сумма ущерба, по версии обвинения, в ходе процесса менялась неоднократно - сначала он составлял 5700 рублей, потом 5100, теперь 5300. Возобновление уголовного дела в отношении Мякиева связано с акциями активиста в поддержку политзаключенных, считает его адвокат. Сам Мякиев отрицает вину.

В Нальчикском мировом суде 27 июня прошло заседание по делу ингушского активиста Багаудина Мякиева. На нем снова выступила специалист от обвинения, которая прокомментировала смету, представленную специалистом от защиты, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Багаудин Мякиев.

"Прокурор заявила, что после заслушивания двух специалистов остались противоречия - защита считает, что в их расчете (эксперта от обвинения) есть неточности, а они (сторона обвинения), считают, что (неточностей) нет. И она (гособвинитель) заявила ходатайство о том, чтобы для устранения этих противоречий провести (новую) экспертизу - чтобы эксперт провел оценку достоверности уже представленных суду расчетов", - рассказал он.

Защита возразила на это ходатайство, сказал на заседании адвокат Магомед Аушев, аудиозапись выступления которого имеется в распоряжении "Кавказского узла". "У нас есть расчеты - три расчета, которые представило обвинение, и один расчет, который представила сторона защиты. Поскольку у нас в суде декларируется равноправие сторон, наш расчет имеет такую же доказательную силу, как и расчет, представленный потерпевшей стороной. Мы выслушали двух специалистов, одного специалиста уже даже дважды выслушали. Эти споры можно продолжать до бесконечности. Я думаю, что было представлено достаточно доводов и доказательств, и суд должен сам решать, что там обоснованно, что нет, что правильно, что нет, в совещательной комнате, при вынесении итогового решения", - сказал адвокат.

Мякиев на заседании суда сказал, что категорически против проведения такой экспертизы, но она и будет проводиться, то не в предложенном стороной обвинения госучреждении Кабардино-Балкарии. "Почему их заключению (по смете) я должен доверять, а они заключению нашего специалиста не доверяют? [...] Давайте назначать независимую экспертизу из Москвы, из федерального центра" - заявил он.

Судья отложила рассмотрение этого ходатайства. 28 июня Мякиев получил постановление суда о том, что судья разрешила обвинению провести эту экспертизу. Согласно постановлению суда, корпия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", перед экспертом будет поставлена задача "провести проверку достоверности сметной стоимости расчетов, составленных [сотрудником УФСИН] и [специалистом-инженером, приглашенным защитой]". Проведение экспертизы поручить ГКУ "Управление экспертизы проектной документации Кабардино-Балкарии", говорится в постановлении.

Напомним, Багаудин Мякиев был задержан в апреле 2019 года, вскоре после митинга в Магасе. 20 февраля 2020 года он был осужден на один год и девять месяцев колонии-поселения. Активист признал, что на митинге отбросил стулья в сторону силовиков, но заявил, что не целился в росгвардейцев. 27 августа 2020 года он был освобожден из исправительной колонии №6 Ставропольского края в связи с отбытием срока наказания.

18 января Пятый кассационный суд в Пятигорске отменил приговор активисту по статье о применении насилия в отношении представителя власти и направил дело на новое рассмотрение. 15 июня Железноводский горсуд вновь признал Багаудина Мякиева виновным и приговорил его к полутора годам лишения свободы. Мякиев ранее отбыл по этому делу срок на четыре месяца больше, а значит, может претендовать на компенсацию, указал адвокат. Он также заявил, что вина Мякиева ничем не подтверждена, основные доказательства в деле не были представлены в суде. Защита решила обжаловать приговор, сообщил адвокат.

Информация о задержаниях противников соглашения о границе с Чечней собрана в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", а новости об уголовном деле лидеров протеста публикуются на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".

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