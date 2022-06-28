Адыгский активист добивается ответственности за пытки для силовиков

28 июня 2022, 20:52

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Заявление о пытках планирует подать в правоохранительные органы уехавший за пределы России адыгский активист Касе Кик, об этом он сообщил "Кавказскому узлу". Обратиться в Следком можно и дистанционно, указала представитель Команды против пыток Екатерина Ванслова. Дело о превышении полномочий силовиками может быть возбуждено и не по заявлению пострадавшего, если есть иные источники информации о преступлении, подчеркнул адвокат Тимофей Широков.

Как писал "Кавказский узел", адыгский активист Касе Кик выехал за пределы России после того, как пожаловался на пытки силовиков в Черкесске. Активист пояснил, что покинул страну из-за опасений за свою безопасность. 10 июня стало известно, что силовики задержали адыгского активиста Касе Кика после чего подвергли его пыткам и составили протокол о мелком хулиганстве. Суд назначил ему семь суток ареста.

13 мая Кик ужинал с другом в кафе в Черкесске. Около 23.00 Кик заказал официанту песню-караоке на украинском языке, но это вызвало недовольство находившихся в зале силовиков. Активиста доставили в силовое ведомство, где, по его словам, он подвергся пыткам. Наличие побоев у активиста было задокументировано в ходе освидетельствования на алкогольное опьянение, проведённого утром 14 мая. В акте указано, что при осмотре Кик жаловался на "боли в области рёбер грудного отдела слева, усиливающиеся при вдохе", также были выявлены "свежие ушибы на шее, лице, за ушами, гематомы".

Касе Кик в настоящее время находится в безопасности за пределами России, сообщил он корреспонденту "Кавказского узла". По его словам, угроз в свой адрес не получал. Кик намерен заявить в правоохранительные органы о пытках в отношении него. "Я наверное, сделаю это через Валерия Хатажукова. Я его лично знаю", - пояснил он.

Активист добавил, что у него есть свидетельства о совершении против него незаконных действий, которые он предоставит при подаче заявлений.

Глава Правозащитного центра Кабардино-Балкарии Валерий Хатажуков подтвердил, что у организации имеется предварительная договоренность с Киком о том, чтобы работать по его кейсу. "Я с ним беседовал. Если ему нужно, чтобы мы занимались его делом, то мы сможем это. Но для нас важно, чтобы человек сам обратился к нам с заявлением и мы будем работать по его делу", - отметил Хатажуков.

Команда против пыток также связывалась с активистом Киком, предлагая представлять его интересы. “Но у него была установка уехать и он не мог бы участвовать ни в каких мероприятиях, в том числе проверочных. Соответственно мы его дело вести не сможем”, - пояснила руководитель Северо-Кавказского филиала КПП Екатерина Ванслова.

По её словам, в принципе, Кик может подать сам заявление о преступлении в Следственный комитет, приложив необходимые документы, таким образом "на властях было бы обязательство проверить факты противоправных действий".

Кик может обратиться в правоохранительные органы из любой точки мир, указала Ванслова. "Заявления в Следком принимают в электронном виде. Важно, чтобы его послание приняли здесь в Следкоме. Нужно отправить в тот следственный комитет, на территории ведомства которого произошло правонарушение. То же самое мог бы сделать в РФ представитель пострадавшего, если у него есть доверенность от него или соглашение с адвокатом", - добавила она

Совершенно не обязательно, чтобы заявление в связи с пытками было именно от пострадавшего, отметил адвокат Тимофей Широков. “Есть ряд преступлений, в том числе при превышении должностных полномочий со стороны сотрудников полиции, о чём идёт речь, видимо, в этом случае. А это дело публичного обвинения и в такой ситуации человек может сам никуда не обращаться, не желать возбуждения дела, но дело должно быть возбуждено, если имеются иные источники информации о преступлении, кроме заявления самого человека. Это могут быть и правозащитники, и статья в СМИ", - подчеркнул он.

По словам адвоката, если даже в Следкоме посчитают, что это (заявление не от пострадавшего) не официальное заявление, ответ по которому должен быть дан в течение трех суток, то это будет считаться обращение, на которое все равно надо ответить в месячный срок. "Для проверки и затем для разбирательства по существу дела у следственных органов есть все возможности. Так, они могут запросить видеозаписи из разных мест, включая отдел полиции, опросить сами свидетелей", - полагает Широков.

К тому же пострадавший сам может вполне подать заявление дистанционно, добавил адвокат. "Объяснения с него сняты могут быть и удаленно. Доказательства он также может предоставить через официальные каналы связи — почтой, электронной почтой. Даже если он не успел снять, например, побои здесь, на месте, он имеет право обратиться в зарубежное лечебное учреждение и оттуда предоставить справку", - пояснил Широков.

Касе Кик рассказал ранее, что он со студенчества принимал участие в общественном черкесском национальном молодёжном движении "Адыгэ-Хасэ КЧР", с 2008 по 2012 год возглавлял "Черкесский конгресс КЧР". Занимался организацией культурных массовых мероприятий, направленных на возрождение традиционных черкесских обычаев, в том числе траурных шествий 21 мая в Черкесске.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.