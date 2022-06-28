Родные армянских пленных призвали Россию содействовать их освобождению

28 июня 2022, 18:28

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Родственники армянских военнопленных провели акцию протеста перед консульством России в Гюмри с призывом помочь возвращению их родных из азербайджанского плена.

Как писал "Кавказский узел", в азербайджанском плену остаются 39 граждан Армении, заявил 25 мая премьер-министр Никол Пашинян, предложив привлечь международное сообщество к их возвращению.

В декабре 2020 года, через месяц после прекращения полномасштабных боевых действий в Нагорном Карабахе, в плен попали 64 солдата нескольких карабахских боевых постов, расположенных в районе сел Хцаберд (азербайджанское название — Чайлаккала) и Хин Тахер (азербайджанское название — Кёхне Таглар). Большую часть пленных составили жители Ширакской области Армении. Часть из них возвращены на родину, другие подверглись в Азербайджане уголовному преследованию по делам о шпионаже, терроризме и незаконном пересечении границы. В июле Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил 39 армянских пленных к шести годам лишения свободы.

Сегодня родные армянских военнопленных, захваченных после завершения боевых действий в Нагорном Карабахе в декабре 2020 году в селе Хцаберд, собрались перед зданием российского консульства в Гюмри и потребовали освободить своих родных из плена, сообщил на своей странице в Facebook* житель Гюмри Карапет Погосян.

На видеозаписи, опубликованной Погосяном, видно, как группа людей села на бордюр перед зданием консульства и держит в руках плакаты с надписями "Освободите наших сыновей", "Свободу армянским военнопленным", "Где вы были в декабре 2020 года, русские миротворцы?" и т.д.

Участники акции заявили, что Россия, как сторона трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, в котором прописан пункт о возвращении пленных, обязана содействовать и заставить Азербайджан вернуть армянских пленных. "Наши сыновья - не предметы для торга. Наших детей пленили под носом у русских, они и должны их вернуть", - заявила Gala TV одна из участниц акции, чей сын попал в плен в селе Хцаберд в декабре 2020 года, когда на территории Нагорного Карабаха уже были дислоцированы российские миротворцы.

"Как так получилось, что (...) увели наших ребят, а (миротворцы) ничего не предприняли? Решить этот вопрос должна Россия, как посредник трехстороннего заявления", - отметила другая участница протеста, сын которой также в Хцаберде попал в азербайджанский плен после объявления о перемирии.

Она добавила, что за полтора года родные пленных обращались во все инстанции в Армении, но никакого результата не получили. "Мы не можем сидеть дома и ждать", - сказала женщина.

Другая участница акции отметила, что Азербайджан гуманитарный вопрос возвращения пленных "превратил в политический".

К протестующим подошел сотрудник консульства и заявил, что сегодня консул намерен принять группу из пяти человек.

В ходе встречи с консулом родные военнопленных потребовали вернуть, но результат встречи не удовлетворил участников акции протеста. "Нам сказали: мы работаем", - привело News.Am слова одного из участников акции протеста

Он отметил, что акции с данным требованием будут носить регулярный характер.

27 июня в ходе онлайн пресс-конференции премьер министр Никол Пашинян, отвечая на вопрос сестры одного из пленных "Зачем армянские солдаты направились в Хцаберд, если эти территории были сданы?", ответил, что "Данные территории не были сданы, они де-юре должны быть зоной ответственности российских миротворцев и должны быть под их контролем" Пашинян добавил, что "более 90% подтвержденных армянских военнопленных были взяты в плен после ввода российских миротворцев в Нагорный Карабах, в зону их ответственности", сообщил корреспондент "Кавказского узла".

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