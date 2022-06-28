Армянские горняки прекратили забастовку после обещаний выплат

28 июня 2022, 14:52

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

70 работников ЗАО "Чаарат Капан" бастовали с 24 июня, четверо горняков проводили голодовку в шахте. После переговоров руководство компании достигло соглашения с бастующими, пообещав, в случае возобновления работы, пересмотреть зарплаты, обеспечить горняков медстраховкой и спецодеждой и выплатить премии.

Забастовка на бывшем Капанском горно-обогатительном комбинате — компании "Чаарат Капан" — продолжалась с 24 июня, в ней принимали участие 70 горняков. Лишь поздно вечером 27 июня было достигнуто соглашение о возобновлении работы, сообщило сегодня издание Avarot.

Протестующие представили требования из девяти пунктов, от повышения зарплаты до увольнения гендиректора Давида Товмасяна. Руководство компании согласилось с большинством требований, кроме увольнения гендиректора и повышения зарплат. Тогда сотрудники компании перекрыли вход на предприятие, не пуская других работников. В ответ компания объявила о закрытии шахты и обвинила протестующих в несоблюдении правил забастовки, говорится в публикации.

Участники акции протеста направились к администрации Сюникской области, после нескольких часов переговоров с участием губернатора региона была достигнута обоюдная договоренность о возобновлении работы при условии пересмотра заработной платы в будущем. Также руководство компании пообещало выплатить премии, решить вопросы медицинского страхования сотрудников, внутренней безопасности, обеспечения новым оборудованием и спецодеждой. Участники голодовки прекратили акцию, и вышли из шахты, горняки встретили коллег аплодисментами.

27 июня группа сотрудников компании перекрывала дорогу на Ереван, требуя обеспечить связь с работниками, которые проводят голодовку в шахте, сообщила 27 июня Armenia Today.

Спустя некоторое время после того, как голодающие шахтеры спустились в шахту, связь с ними прервалась. "Все средства связи с рудником отключены, с ними нет связи. Требуем восстановить связь, чтобы мы могли получать о них информацию", - привел 27 июня "Спутник-Армения" слова одного из участников забастовки, которые перекрыли дорогу.

"Кавказский узел" также писал, что сотрудники Соткского рудника 16 апреля 2021 года заблокировали автомобильную и железную дороги, требуя фиксированной зарплаты и погашения долгов. Компания GeoProMining Gold назвала жалобы рабочих на невыплату зарплаты необоснованными и пригрозила отправить весь коллектив в неоплачиваемый отпуск. Однако 20 апреля между компанией и бастующими был достигнут компромисс по вопросу об оплате, и они прекратили акцию протеста.

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