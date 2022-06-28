ЕСПЧ признал незаконным содержание Карданова под стражей

28 июня 2022, 13:54

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Компенсация в 9750 евро назначена Европейским судом по правам человека бывшему руководителю ОАО "Роснефть-КБТК" Валерию Карданову за необоснованное содержание под стражей, сообщил сегодня адвокат Карданова Алаудин Мусаев.

Как писал "Кавказский узел", 14 июня Верховный суд Кабардино-Балкарии отменил приговор, вынесенный Нальчикским городским судом, и направил дело на новое рассмотрение. Суд постановил немедленно освободить Валерия Карданова из-под стражи.

По версии обвинения, будучи главой Кабардино-Балкарской топливной компании, "дочки" ОАО "Роснефть", Валерий Карданов перевел на счета подконтрольных ему фирм-однодневок 45 миллионов рублей, а незадолго до увольнения оформил фиктивный договор купли-продажи базы отдыха "Баксан". Следствие также предположило, что Карданов представлял в "Роснефть" сметы и платежные квитанции на реконструкцию базы, просил денег. Обвинения были предъявлены по статьям о мошенничестве, присвоении имущества и подделке документов. Карданов вину не признал. В ходе судебного разбирательства гособвинитель отказался от обвинения Карданова в хищении 45 миллионов рублей, а представитель ОАО "Роснефть" - от иска на сумму 157 миллионов рублей (стоимости базы "Баксан"), аргументировав отказ тем, что база находится в распоряжении ОАО "Роснефть"-КБТК. 15 февраля Нальчикский горсуд приговорил Карданова к четырем годам лишения свободы, признав виновным в использовании полномочий руководителя вопреки законным интересам организации, повлекшим тяжкие последствия (часть 2 статьи 201 УК РФ). При этом суд оправдал его по обвинению в подделке документов.

Европейский суд по правам человека признал незаконным содержание под стражей Валерия Карданова и продление ему меры пресечения. Заявителю присуждена компенсация в размере 9750 евро, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Алаудин Мусаев.

"Суд в Страсбурге установил, что мера пресечения в отношении Валерия Карданова была избрана и продлевалась безо всякого на то основания, просто по инерции системы. Заявителю присуждена компенсация в девять с небольшим тысяч евро, но это уже детали. Если мы когда-нибудь вернёмся в лоно Европейской конвенции о правах человека, и эти деньги будут выплачены, то вероятнее всего пойдут на благотворительность", - заявил Мусаев.

11 июня президент РФ Владимир Путин подписал законы об установлении предельного срока исполнения в РФ постановлений ЕСПЧ. Постановления ЕСПЧ, вынесенные после 15 марта 2022 года, не подлежат исполнению в России.

Как следует из решения суда "Халитов и другие против России", жалоба Карданова была объединена с жалобами еще восьми граждан России на затягивание предварительного следствия и необоснованное содержание под стражей. Суд назначил авторам жалоб компенсации в размере от 1000 до 9750 евро. В частности по делу Карданова в решении суда указано, что в отношении него арест неоднократно продлевался без обоснования, а альтернативные меры пресечения не рассматривались. Также нарушена статья 3 Конвенции о правах человека о запрете пыток и унижающего человеческое достоинство обращения. Суд пояснил, что нарушением этой статьи является помещение подсудимого в металлическую клетку во время заседаний суда в Пятигорске и Нальчике, говорится в решении суда, опубликованном 23 июня.

О том, что в отношении Карданова имело место незаконное возбуждение уголовного дела, безосновательное объявление Карданова в розыск и избрание ему меры пресечения в виде содержания под стражей, её продление в нарушение всех законов, адвокат заявлял в прениях 27 мая на рассмотрении дела в Верховном суде Кабардино-Балкарии.

Призываем вас установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.