28 июня 2022, 11:13

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Гражданка Молдовы, подозреваемая в торговле людьми, задержана в Астрахани, четверо ее детей помещены в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

По данным МВД, 34-летняя гражданка Молдовы в течение девяти лет находилась в розыске по подозрению в торговле людьми.

"Во время визита стражей порядка фигурантка представилась чужим именем и предъявила паспорт гражданки Республики Таджикистан с признаками подделки, оформленный на несуществующего человека. Документ направлен на экспертизу. По данному факту проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сообщило управление МВД по Астраханской области.

Женщина задержана и находится в изоляторе временного содержания. Четверо ее детей помещены в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в октябре 2021 года волгоградец был осужден за продажу людей в трудовое рабство на фермы в Калмыкии и Астраханской области. Суд приговорил его к четырем с половиной годам колонии.

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