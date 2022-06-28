Суд отказал блогеру Рамазанову в переводе под домашний арест

28 июня 2022, 09:25

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Суд оставил под стражей азербайджанского блогера Рашада Рамазанова, не удовлетворив ходатайство о переводе под домашний арест, сообщил адвокат Эльчин Садыгов. При обследовании Рамазанова в психиатрической больнице врачи обнаружили у него неврологическое расстройство, рассказала супруга блогера.

Как сообщал "Кавказский узел", Рашад Рамазанов (известен также как Рашад Агааддин) был задержан 20 мая, после чего суд отправил его под арест на четыре месяца. Ему предъявлено обвинение по статье о незаконном обороте наркотиков. Ранее супруга блогера заявила, что его преследуют за критические публикации в соцсетях в адрес властей Азербайджана. Защита подала апелляцию на арест, но суд оставил жалобу без удовлетворения. 13 июня Рамазанов был направлен из бакинского СИЗО-1 в Республиканскую психиатрическую больницу в бакинском пригороде Маштага.

Рашад Агааддин оглу Хагигат (Рашад Рамазанов) родился в Масаллинском районе Азербайджана. В 2002 году окончил бакалавриат географического факультета Бакинского госуниверситета по специальности "эколог". В 2004 году получил степень магистра. Как сообщается на его странице в соцсетях, он является автором книг по философии, экологии, истории, общественной мысли. На своей странице в соцсети блогер высказывал критику в адрес властей страны. 13 ноября 2013 года суд признал Рашада Рамазанова виновным по делу о незаконном обороте наркотиков и приговорил к девяти годам лишения свободы. Сам он отвергал обвинение. Бакинский апелляционный суд и Верховный суд Азербайджана оставили приговор в силе, но в марте 2019 года блогер был досрочно освобожден в соответствии с распоряжением президента о помиловании заключенных. После освобождения блогер продолжал критику в адрес властей страны на своей странице в соцсети.

25 июня в Сабунчинском районном суде Баку состоялось рассмотрение ходатайства об изменении меры пресечения Рамазанову и его переводе под домашний арест. "Выдвинув ходатайство, мы исходили из того, что на период следствия Рамазанову достаточно меры пресечения – домашнего ареста. Эта мера предполагает ношение электронного браслета, ограничение передвижения и таким образом исключает риски того, что он скроется от следствия.

"С другой стороны, при таких условиях он гипотетически не сможет оказать давление на свидетелей, если даже захочет этого. Да, и ключевыми свидетелями являются сами сотрудники полиции и вероятность оказания давления на силовиков – это что-то невероятное. Помимо всего прочего, активных следственных действий не ведется, а когда они будут, то Рамазанов может по первому вызову явиться в полицию", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Эльчин Садыгов.

Однако, по его словам, суд не согласился с доводами защиты и оставил ходатайство без удовлетворения. Это решение будет обжаловано в апелляционном суде, заявил адвокат.

В свою очередь, супруга блогера Кенуль Рамазанова сообщила, что в ходе обследования в психбольнице у Рамазанова были диагностированы "неврологические проблемы". "Рашада вывозили на обследование в психбольницу из-за обвинения в наркотиках. Его признали здоровым и в тот же день вернули в СИЗО. Однако врачи констатировали у Рашада "неврологические проблемы". У него нервное перенапряжение. Но диагноз ему на руки не выдали", – сказала Кенуль Рамазанова корреспонденту "Кавказского узла".

Она добавила, что Рамазанов отказался от госпитализации: "Однако мы беспокоимся, что отсутствие лечения может привести к прогрессу неврологических расстройств".

По словам супруги блогера, Рамазанов не имеет жалоб на условия содержания. "Однако звонит он по телефону в последнее время нерегулярно. Раньше он звонил, как положено по закону, дважды в неделю. Но на прошлой неделе позвонил только однажды", – рассказала Кенуль Рамазанова.

"Кавказский узел" не располагает комментариями Пенитенциарной службы Азербайджана. Сотрудник Сабунчинского суда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию об отклонении ходатайства о переводе Рамазанова под домашний арест.

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