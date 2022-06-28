Сельчане в Аджарии потребовали переселения из-за угрозы схода оползня

28 июня 2022, 08:28

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В селе Цаблана в Аджарии усилился оползневой процесс, и на днях оказалась заблокирована местная дорога. Несколько семей проживает в зоне, признанной геологами опасной, а чиновники не принимают мер, чтобы переселить их, пожаловались местные жители.

Как сообщал "Кавказский узел", 14 мая жители высокогорного села Цаблана в Аджарии пожаловались, что их не спешат переселять в безопасное жилье вопреки усилению угрозы схода оползней. Чиновники сослались тогда на волокиту с проведением экспертизы.

В селе Цаблана усилились оползневые процессы, но власти не принимают никаких мер, пожаловался местный житель Беглар Шаинидзе. "Оползень усилился, требуем внимания властей. Не так давно оползнем была перекрыта местная дорога, но ее уже расчистили. Оползень очень активен", – привела минувшей ночью на своем сайте газета "Батумилеби" слова Шаинидзе.

Сельчанин добавил, что в прошлом году геологи признали небезопасным пребывание нескольких семей в их домах в Цаблане. Но они по-прежнему живут в своих домах, а чиновники не предпринимают никаких действий, чтобы переселить их.

В зоне наибольше активности оползня проживает шесть семей, им угрожает опасность, рассказал другой сельчанин Рамин Шаинидзе, дом которого находится в зоне, признанной геологами опасной.

"Чиновники зациклены на том, чтобы предоставить нам альтернативную жилплощадь, но в моей семье семь человек, у меня трое мальчиков, один мальчик живет со своей семьей в квартире, которую нам дали в Батуми, всего 60 квадратных метров. Я живу в частном доме. Я не знаю, как найти выход, пусть чиновники решают этот вопрос", – сказал Рамин Шаинидзе.

По его словам, активизировавшийся оползень может перекрыть центральную дорогу в село.

В 1989 году в Цаблане произошел оползень, в результате которого погибли 23 человека и сотни семей остались без крова. После этого власти так и не выполнили своего обещания выделить сельчанам альтернативное жилье. Сельчане неоднократно проводили акции протеста в Батуми, сказано в публикации.

По данным аналитиков грузинского Института по освещению войны и мира, госпрограмма по переселению жителей оползневых зон в Грузии оказалась неэффективной, так как многие жители, которым предложили жилье, предпочли вернуться в свои дома, так как посчитали предложенное им жилье неприемлемым.

Наиболее пострадавшие от оползней села расположены, в том числе в высокогорных районах Аджарии. Правительство в течение последних нескольких лет успешно расселило всего несколько сотен семей, несмотря на то, что список заявителей является достаточно длинным, отмечается в сообщении, опубликованном на сайте института 15 апреля.

"Кавказский узел" также писал, что 27 июня на северо-востоке Грузии в селе Канатья оползень разрушил инфраструктуру, повредил дома и жилые постройки, были эвакуированы несколько семей. В Западной Грузии оползни сошли в селах Сачино и Медани, кроме того ураган повредил линии электропередачи. Местные власти также приготовились к эвакуации жителей.

Напомним, 27 июня также турист погиб при сходе оползня на северо-востоке Грузии. Его тело было найдено в реке Арагви.

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