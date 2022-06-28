Оставлен в силе приговор ростовским Свидетелям Иеговы* Аванесову и Паркову

28 июня 2022, 03:42

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Кассационный суд оставил в силе приговор Свидетелям Иеговы* из Ростова-на-Дону Вилену Аванесову и Александру Паркову. Дело в отношении Арсена Аванесова возвращено по ходатайству прокурора на стадию апелляции.

Как сообщал "Кавказский узел", 29 июля 2021 года суд в Ростове-на-Дону приговорил пожилого Вилена Аванесова к шести годам колонии, а Арсена Аванесова и Александра Паркова - к шести с половиной годам колонии общего режима. 15 ноября стало известно, что обвинение настаивает на ужесточении наказания Арсену Аванесову. Коллегия по уголовным делам Ростовского областного суда 6 декабря оставила без изменений сроки, которые Аванесовым и Паркову назначила первая судебная инстанция. 6 декабря адвокаты Аванесовых и Паркова сообщили, что готовят кассационные жалобы на решение апелляционного суда.

Александр Парков, а также Вилен и Арсен Аванесовы были задержаны 22 мая 2019 года и с тех пор находились под арестом в изоляторе. Их обвинили в организации деятельности экстремистской организации. Верующие не раз просили о смягчении меры пресечения, но получали отказ. Подсудимые в своем последнем слове заявили, что никогда не были преступниками.

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре оставил без изменения приговор Свидетелям Иеговы* из Ростова-на-Дону Вилену Аванесову и Александру Паркову. Дело же Арсена Аванесова было возвращено на стадию апелляции по ходатайству прокурора, сообщает 27 июня "ОВД-Инфо"**.

На заседании суда прокурор заявил, что усматривает в оплате аренды помещения Арсеном Аванесовым для богослужения состав преступления по статье о финансировании экстремистской организации. Он попросил пересмотреть приговор, теперь его могут ужесточить.

Аванесовы с января находятся в колонии в Димитровграде, а Парков с декабря 2021 года - в колонии в Ростове-на-Дону.

Новости о преследовании Свидетелей Иеговы* в России "Кавказский узел" размещает на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*". "Кавказский узел" подготовил также справку "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?".