28 июня 2022, 03:42
Оставлен в силе приговор ростовским Свидетелям Иеговы* Аванесову и Паркову
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Кассационный суд оставил в силе приговор Свидетелям Иеговы* из Ростова-на-Дону Вилену Аванесову и Александру Паркову. Дело в отношении Арсена Аванесова возвращено по ходатайству прокурора на стадию апелляции.
Как сообщал "Кавказский узел", 29 июля 2021 года суд в Ростове-на-Дону приговорил пожилого Вилена Аванесова к шести годам колонии, а Арсена Аванесова и Александра Паркова - к шести с половиной годам колонии общего режима. 15 ноября стало известно, что обвинение настаивает на ужесточении наказания Арсену Аванесову. Коллегия по уголовным делам Ростовского областного суда 6 декабря оставила без изменений сроки, которые Аванесовым и Паркову назначила первая судебная инстанция. 6 декабря адвокаты Аванесовых и Паркова сообщили, что готовят кассационные жалобы на решение апелляционного суда.
Александр Парков, а также Вилен и Арсен Аванесовы были задержаны 22 мая 2019 года и с тех пор находились под арестом в изоляторе. Их обвинили в организации деятельности экстремистской организации. Верующие не раз просили о смягчении меры пресечения, но получали отказ. Подсудимые в своем последнем слове заявили, что никогда не были преступниками.
Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре оставил без изменения приговор Свидетелям Иеговы* из Ростова-на-Дону Вилену Аванесову и Александру Паркову. Дело же Арсена Аванесова было возвращено на стадию апелляции по ходатайству прокурора, сообщает 27 июня "ОВД-Инфо"**.
На заседании суда прокурор заявил, что усматривает в оплате аренды помещения Арсеном Аванесовым для богослужения состав преступления по статье о финансировании экстремистской организации. Он попросил пересмотреть приговор, теперь его могут ужесточить.
Аванесовы с января находятся в колонии в Димитровграде, а Парков с декабря 2021 года - в колонии в Ростове-на-Дону.
Новости о преследовании Свидетелей Иеговы* в России "Кавказский узел" размещает на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*". "Кавказский узел" подготовил также справку "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?".
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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.
** по решению Минюста России организация включена в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции "иностранного агента".
*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.
Автор: "Кавказский узел"