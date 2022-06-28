Таможенный пост "Казбеги" временно прекратил работу из-за непогоды

28 июня 2022, 02:43

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Контрольно-пропускной пункт "Казбеги" временно прекращает работу из-за сложных метеорологических условий, передвижение товаров между Грузией и Россией остановлено, сообщила Служба доходов минфина Грузии.

Как писал "Кавказский узел", проезд по Военно-Грузинской дороге был запрещен 26 июня для всех машин в связи с ухудшением погоды в Грузии. К 27 июня Военно-грузинская дорога оставалась закрытой из-за угрозы камнепада, Фермеры и предприниматели из Армении несут большие убытки в связи с закрытием Военно-Грузинской дороги, так как фуры с абрикосами застряли в очереди и товар быстро портится.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил выехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс"".

В связи с чрезвычайной ситуацией из-за сложной метеорологической обстановки в Дарьяльском ущелье утром 27 июня приостановлены все процедуры таможенного контроля на таможенно-пропускном пункте "Казбеги", сообщила Служба доходов министерства финансов Грузии.

Из-за обильных осадков разлившиеся реки Терги и Девдорак повредили соединяющий Грузию и Россию участок дороги международного значения вблизи границы с Российской Федерацией на 165-м километре трассы Дариали-Ларс. Ввоз и вывоз товаров через таможенную границу Грузии, а также процедуры таможенного контроля в отношении людей, пересекающих границу через этот таможенный пост, не могут осуществляться, пояснило ведомство.

В целях безопасности сотрудники и пассажиры таможенного поста "Казбеги" переведены в охраняемую зону. После улучшения погодных условий и завершения восстановительных работ таможенный пост продолжит работу в обычном режиме, обработка пассажиров и грузов будет осуществляться бесперебойно, сообщила Служба доходов на сайте ведомства.

Начаты восстановительные работы на 136-м километре поврежденной дороги Мцхета-Степанцминда-Ларс, сообщил департамент автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

По данным агентства, представители соответствующих служб Департамента автомобильных дорог прибыли на место повреждения и начали все необходимые меры для скорейшего восстановления дороги.

Из-за проливных дождей и в разлива реки Терги на 136-м км автодороги Мцхета-Степанцминда-Ларси вечером 26 июня было повреждено до 80 метров трассы, до их восстановления было запрещено движение.

В муниципалитете Мцхета-Мтианети из-за проливных дождей и ограничения движения Служба управления чрезвычайными ситуациями Министерства внутренних дел Грузии начала эвакуацию людей вертолетами пограничной полиции для оказания помощи застрявшим в регионе гражданам. Эвакуированы жители сел Корша, Рошка, Барисахо и Чаргли.

"Для эвакуации жителей региона в безопасное место к процессу были незамедлительно привлечены сотрудники пожарно-спасательного управления, а сегодня утром (27 июля) к спасательной операции был привлечен вертолет пограничной полиции", - сообщили в МВД.

Из-за проливных дождей ситуация в регионе Мцхета-Мтианети сложная, река Арагви вырвалась на дорогу и затруднила движение по ней на Млету и Гудаури.

Оползень накрыл 26 июня в селе Магароскари Душетского муниципалитета иностранного туриста на мотоцикле по дороге, ведущей в средневековую крепость Шатили. Спасатели 27 июня нашли тело погибшего иностранного туриста в реке Арагви.

Природная катастрофа сильно ударила по населению, пострадало более 20 деревень. Связь между поселениями и внешним миром прервана, в муниципалитете Лентехи разрушены мосты, дороги и линии электропередач. Стихийное бедствие коснулось и Батуми, его улицы традиционно затоплены. Проливные дожди создал проблемы и в Зугдиди, информировало ведомство.

Проливные дожди вызвали оползень в Душети, передала ТВ "Формула". В результате были повреждены несколько участков дороги, были также уничтожены пахотные земли и дома. Сильные дожди создали проблемы в Пасанаури, были затоплены несколько ресторанов. Пострадали и жители села Земо Млети - вода затопила первые этажи жилых домов. Местным жителям приходится бороться с бедствием собственными силами, некоторым также пришлось покинуть свои дома. Пограничный пункт "Ларс" по-прежнему закрыт.

В Грузии вечером 27 июня открыли автомобильное движение в сторону границы с Россией, сообщило со ссылкой на департамент автомобильных дорог Грузии издание "Новости-Грузия".

В результате интенсивных работ было восстановлено движение транспорта на 136-м километре автодороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс. Пока транспорт будет курсировать по временной дороге, параллельно будет планироваться и осуществляться капитальный ремонт дороги, заявило ведомство.

Поврежденный участок дороги находится в нейтральной зоне между границами Грузии и России между грузинским ТПП "Казбеги" и российским ТПП "Верхний Ларс". Около 260 грузовиков ожидают открытия дороги в Россию, они размещены в TIR-парке при КПП "Казбеги".

Также в Дарьяльском ущелье 27 июня сразу в нескольких местах был зафиксирован камнепад возле автомагистрали, всего было повреждено около 80 участков дороги Мцхета-Степанцминда-Ларс, информировало издание.

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