Читатели чеченских пабликов раскритиковали идею о военных контрактах после школы

27 июня 2022, 22:01

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Комитет Госдумы по обороне предложил набирать на армейскую службу по контракту выпускников школ. Пользователи Instagram* подвергли критике эту идею, заявив, что выпускники слишком юны для службы по контракту.

Выпускникам российских школ разрешат служить по контракту, сообщил паблик в Instagram* "ЧП / Чечня", насчитывающий более 90 тысяч подписчиков.

"Молодые россияне могут получить возможность заключать контракт с Вооруженными силами сразу по окончании школы. Такие изменения в законодательство одобрил комитет Госдумы по обороне. Согласно законопроекту, контрактниками могут стать совершеннолетние, у которых нет ограничений по здоровью. На поле боя их могут отправить минимум спустя четыре месяца службы. В Госдуме предложили принимать на военную службу по контракту выпускников школ России. Законопроект опубликован на сайте нижней палаты. Авторы законопроекта - депутаты от "Единой России" Василий Пискарев, Андрей Картаполов, Эрнест Валеев, Анатолий Выборный, Дмитрий Савельев - предлагают внести поправки в ст. 34 закона "О воинской обязанности и военной службе", согласно которым контрактниками смогут стать "граждане мужского пола, не пребывающие в запасе, получившие среднее общее образование", если они подлежат призыву, то есть выпускники школ", - написано в сообщении паблика.

Ранее комитет Госдумы по обороне предложил 28 июня рассмотреть во втором чтении поправку в закон "О воинской обязанности и военной службе", разрешающую заключать контракт о прохождении военной службы в ВС РФ и Росгвардии гражданам, получившим среднее общее образование, информировал ТАСС.

Если законопроект будет принят, то контрактников смогут отправлять на поле боя после четырех месяцев службы. Если кто-то служит дольше, но не завершил подготовку по военно-учетным специальностям, то их смогут отправлять на вооруженные конфликты только после завершения этой подготовки. Заключать контракт смогут только совершеннолетние, как это и прописано в действующей версии ст. 34 закона, информировал паблик.

К 21.00 мск сегодня новость собрала 172 лайка и 32 комментария. Пользователи соцсети раскритиковали идею разрешить выпускникам школ служить по контракту.

"Какие из них контрактники, вы о чем?" - отметила __lyuchiya_. "Они ещё маленькие", - считает lema_d_l.

"Они же дети, какой ужас. Родители, вы что, как можно", - огорчилась jenskaya_odejda_alagir111.

"Дети первых лиц, как патриоты России, должны ехать в Украину показать пример", - предложил ibragimdsd. "Радикал, а кто будет наши деньги тратить?" - указал nedovolniy_023. "Первыми пусть будут дети тех, кто принял этот бредовый закон, а потом и мы подумаем", - написал _dp_ibk_.

"Да у них же материнское молоко не высохло на губах", - поддержала его k.l.b.lora. "Пушечное мясо будет", - считает fotok_net20922.

"Где же народ с митингом? Уже прошло первое чтение, скоро второе уже", - поинтересовался moydinov_95.

"Если выйти на митинг, где что-то говорится против слова РФ или ЧР, то от того, кто вышел - живого места не останется", - считает gorec_801.

Отметим, что сегодня глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что в повестке Думы на весеннюю сессию нет законопроекта, разрешающего заключать контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах России и Росгвардии гражданам, получившим среднее общее образование, сообщил сегодня ТАСС.

"Отличная новость с сегодняшнего Совета Думы для всех матерей и отцов, кто поддержал мою позицию против закона о призыве по контракту выпускников школ. В повестке дня на эту сессию закона нет. Со слов председателя Госдумы Вячеслава Викторовича Володина, в обозримом будущем не будет", - написала Нина Останина сегодня в своем Telegram-канале.

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* 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.