Турист погиб при сходе оползня в Грузии

27 июня 2022, 19:55

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Тело погибшего иностранного туриста найдено в реке Арагви после схода оползня на северо-востоке Грузии, сообщили спасатели.

Туриста на мотоцикле оползень накрыл в селе Магароскари Душетского муниципалитета 26 июня по дороге, ведущей в средневековую крепость Шатили", сообщили сегодня "Новости-Грузия".

Мощный поток снес мужчину в реку Арагви. Сразу после поступления сообщения в «112» в зону стихии направили отряды спасателей для проведения поисковой операции. Тело мужчины обнаружили при осмотре берега Арагви и поверхности реки.

Служба по управлению чрезвычайными ситуациями, как только поступило сообщение, начала поиски, чтобы установить местонахождение пропавшего мужчины. К поискам были привлечены работавшие в зоне бедствия группы пожарно-спасательной службы. В ходе проведения поисково-спасательных мероприятий сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями обнаружили тело мужчины, сообщил сегодня грузинский "Первый канал".

"Кавказский узел" ранее писал, что в июне 2021 года семь туристов пропали в Грузии после того, как отправились в поход в заповедник Абастумани. Их искали 50 человек и нашли живыми в лесу на юге Грузии.

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