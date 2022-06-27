Представители 54 СМИ объявили о бойкоте пресс-конференции Пашиняна

27 июня 2022, 17:10

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

До 54 выросло число средств массовой информации, решивших бойкотировать сегодняшнюю онлайн-пресс-конференцию Пашиняна. Представители медиа призвали главу правительства Армении вернуться к допандемийному формату пресс-конференций, позволявшему журналистам лично задавать вопросы.

Как писал "Кавказский узел", ранее руководители 27 армянских СМИ отказались от участия в онлайн пресс-конференции Никола Пашиняна. По их мнению, общение Пашиняна с прессой в онлайн-формате проходят по запланированному сценарию, а вопросы заранее согласуются с организаторами мероприятия

К 27 директорам, главным редакторам и продюсерам армянских СМИ, заявившим о бойкоте пресс-конференции Никола Пашиняна, присоединились еще 27 руководителей СМИ, в том числе из диаспоры, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Онлайн пресс-конференция главы правительства Армении назначена на вечер 27 июня в 20.00 по местному времени. Транслироваться пресс-конференция будет на официальной странице Пашиняна в Facebook*. "Представители СМИ и общественных организаций могут выслать свои вопросы на почту press@gov.am до 12.00 по местному времени 27 июня. Пресс-конференция будет длиться два часа", - сказано в публикации.

К бойкоту пресс-конференции присоединились: главред сайта Presstime.am Ани Карапетян; главред сайта Zham.am Ерванд Бозоян; главред газеты "Иравунк" Оганес Галаджян; главред газеты "Азг" Акоп Аветикян; главред газеты и сайта Бюро АРФД Арташес Шахбазян; директор франкоязычного информационного портала Le Courrier d Erevan Зара Назарян; главред сайта Ankakh.am Вардуи Ишханян; директор телеканала "5-й канал" Арутюн Арутюнян; главред сайта Alternativ.am Гагик Асатрян; директор информационного агентства "Арминфо" Эмануил Мкртчян; редактор сайта Henaran.am Кристине Асатрян; директор информационного агентства Mamul.am Севак Меликян; директор портала Lurer.com Нелли Алексанян.

Заявление подписали также главные редакторы зарубежных средств массовой информации: главред газеты "Апараж" из Нагорного Карабаха Ара Пулузян, главред газеты и сайта "Аздак" Шаан Гандахарян (Ливан); главред радио Voice of Van Виген Авагян (Ливан); главред газеты "Зартонк" Севак Акопян (Ливан); главред газеты "Алик" Дереник Меликян (Тегеран, Иран); главред "Алик online" Арам Шахназарян (Иран); главред газеты "Гандзасар" Зармик Погикян (Сирия); главред радио "Радио Ераз" Рубен Геворкян (Сирия); главред официальной газеты АРФД в Южной Америке "Оракарг" Заре Аджемян; главред английской версии газеты "Оракарг" Левон Паронян (США); главред официальной газеты Ай Дата в Северной Америке "Айреник" Завен Торикян; главред еженедельной газеты "Горизон" Ваагн Гарагашян (Канада); главред газеты "Азат ор" Кероб Экизян (Греция); главред газеты "Усабер" Завен Лилозян (Египет).

Представители еще восьми армянских СМИ призвали Пашиняна восстановить прежний формат пресс-конференций, который был изменен из-за пандемии COVID-19. По их словам, вопросы СМИ редактируются и выделяются по группам аппаратом премьера, в результате чего, в частности, искажается их смысл или сглаживается острота вопроса.

"В результате ограничивается возможность общества получать достойную информацию. Подобный формат общения дискриминационный, неэффективный и противоречит принципам прозрачности и подотчетности", - отмечено в заявлении представителей СМИ. Заявление подписали Гала TV, газета "Аравот", телекомпания "А1+", Infocom.am, MediaLab.am, Civilnet.am, FIP.am и Радио Азатутюн**.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

** Радио Азатутюн - проект "Радио Свобода", проект "Радио Свобода", признанного Минюстом России СМИ-иноагентом.