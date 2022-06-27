Сотрудник силовых структур. Фото Елены Синеок, Юга.ру

27 июня 2022, 16:20

ФСБ отчиталась о задержании пособника террористов

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Уроженец Дагестана Абдурахман Абдурахманов арестован по делу причастности к террористической организации "Исламское государство"*. Подозреваемый неоднократно совершал денежные переводы участникам этой организации, сообщила сегодня Федеральная служба безопасности.

Житель Дагестана Абдурахман Абдурахманов был задержан по делу о содействии террористической деятельности (часть 1 статьи 205.1 Уголовного кодекса России). По версии следствия, он является "участником глубоко законспирированной ячейки ИГ*", заявила сегодня Федеральная служба безопасности. 

В ходе обысков у подозреваемого были обнаружены и изъяты банковские карты, мобильные телефоны, персональные компьютеры, использовавшиеся для удаленного управления платежами, а также религиозно-пропагандистская литература. По данным следствия, он совершал переводы через банковские карты и систему "Вестерн Юнион". "В частности, направленные Абдурахмановым денежные средства использовались для совершения в ночь на 1 января 2017 года террористического акта в ночном клубе "Рейна" в Стамбуле, в результате которого погибли 39 человек, в том числе гражданка России", - говорится в сообщении на сайте ведомства. 

В сообщении также указано, что братья Абдурахманова объявлены в международный розыск за участие в боевых действиях в Сирии. Абдурахманову предъявлено обвинение в содействии терроризму, он арестован, говорится в сообщении. 

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Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* ИГ ("Исламское государство", ранее ИГИЛ) - организация признана террористической и запрещена в России судом.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Два жителя Дагестана приговорены к длительным срокам по делу о терроризме", "Уроженка Астрахани осуждена за помощь боевикам ИГ* в Сирии", "Житель Ингушетии признан виновным в содействии терроризму".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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