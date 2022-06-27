ФСБ отчиталась о задержании пособника террористов

27 июня 2022, 16:20

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Уроженец Дагестана Абдурахман Абдурахманов арестован по делу причастности к террористической организации "Исламское государство"*. Подозреваемый неоднократно совершал денежные переводы участникам этой организации, сообщила сегодня Федеральная служба безопасности.

Житель Дагестана Абдурахман Абдурахманов был задержан по делу о содействии террористической деятельности (часть 1 статьи 205.1 Уголовного кодекса России). По версии следствия, он является "участником глубоко законспирированной ячейки ИГ*", заявила сегодня Федеральная служба безопасности.

В ходе обысков у подозреваемого были обнаружены и изъяты банковские карты, мобильные телефоны, персональные компьютеры, использовавшиеся для удаленного управления платежами, а также религиозно-пропагандистская литература. По данным следствия, он совершал переводы через банковские карты и систему "Вестерн Юнион". "В частности, направленные Абдурахмановым денежные средства использовались для совершения в ночь на 1 января 2017 года террористического акта в ночном клубе "Рейна" в Стамбуле, в результате которого погибли 39 человек, в том числе гражданка России", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В сообщении также указано, что братья Абдурахманова объявлены в международный розыск за участие в боевых действиях в Сирии. Абдурахманову предъявлено обвинение в содействии терроризму, он арестован, говорится в сообщении.

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Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* ИГ ("Исламское государство", ранее ИГИЛ) - организация признана террористической и запрещена в России судом.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.