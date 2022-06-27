Эльчин Мамед объявил голодовку

27 июня 2022, 14:30

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Азербайджанский правозащитник и журналист Эльчин Мамед в преддверии рассмотрения в судах его обращений об условно-досрочном освобождении (УДО) объявил голодовку. Он не верит в справедливость судов и написал обращения об отказе от азербайджанского гражданства и предоставлении ему политического убежища в одной из стран Евросоюза.

Как писал "Кавказский узел", 3 мая Мамед объявил голодовку с требованием освободить его. Рахиля Мамедова, мать осужденного журналиста и правозащитника Эльчина Мамеда, обратилась к президенту Азербайджана с просьбой помиловать ее сына. 10 мая Мамед прекратил голодовку в колонии после просьбы правозащитников о его помиловании. Юридических препятствий для помилования Эльчина Мамеда нет, это зависит от политической воли президента, констатировал правозащитник Намизад Сафаров.

Эльчин Мамед подвергся уголовному преследованию на основании заявления жительницы Сумгаита о том, что после обращения к Мамеду за правовой помощью она обнаружила пропажу из сумки драгоценностей на 7500 манатов (4500 долларов). 16 октября 2020 года Мамед был приговорен к четырем годам заключения по обвинению в краже и незаконном хранении оружия. Правозащитник не признал вину.

Эльчин Мамед, который отбывает наказание в колонии №16, сегодня объявил голодовку, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в НПО "Правовое просвещение молодежи Сумгаита", которую возглавляет Мамед.

Активист требует освобождения из тюремного заключения, рассказал заместитель председателя НПО "Правовое просвещение молодежи Сумгаита" Эльчин Гасанзаде. "В знак протеста против несправедливости в отношении него Эльчин Мамед отказывается от азербайджанского гражданства и просит предоставления ему убежища в одной из стран Европейского союза", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла"

По его словам, Мамед написал заявление о выходе из азербайджанского гражданства президенту страны Ильхаму Алиеву. Просьбу о предоставлении убежища в одной из европейских стран Мамед изложил в обращении к главе представительства ЕС в Азербайджане Петру Михалкову. Эти обращения Мамед передал администрации колонии для официальной отправки адресатам почтой.

Суд в Баку 8 октября 2021 года отказал правозащитнику Эльчину Мамеду, который просил заменить оставшийся срок лишения свободы на условный или перевести его в колонию-поселение в связи с отбытием трети наказания. Апелляционный суд 9 декабря 2021 года оставил это решение в силе, правозащитник назвал его заказным.

Мамед мотивирует свои шаги тем, что в Азербайджане исчерпал возможности добиться справедливости и больше не верит в возможность принятия азербайджанскими судами законного решения, сообщил Гасанзаде. "Эльчин Мамед прошел все судебные инстанции, но приговор в отношении него не был отменен. Он обратился с просьбой об УДО после того, как отбыл треть срока, но это прошение не было удовлетворено. Далее он подал апелляцию, но жалоба была отклонена. 13 июля Верховный суд рассмотрит его кассационную жалобу. А 1 июля суд первой инстанции проведет слушания по его новому обращению об УДО уже по отбытии половины срока наказания. Однако комиссия Пенитенциарной службы уже дала отрицательное заключение относительно смягчения Мамеду наказания", - пояснил Гасанзаде. Он добавил, что Мамед уверен в том, что его новое прошение об УДО будет отклонено "после формального разбирательства" "из-за отсутствия независимости судов". "В справедливость Верховного суда Эльчин также не верит", - заявил Гасанзаде.

По его словам, Мамед разуверился в возможностях добиться восстановления прав в Азербайджане. "Он за два года пребывания в тюрьме писал жалобы и обращения в разные инстанции, но тщетно, получал отписки. На него не была распространена амнистия, объявленная в 2020 году хотя бы по части замены реального срока на условный. Не попал он и в список помилованных в этом году", - сказал Гасанзаде.

В рамках амнистии в ноябре 2021 года было намечено освободить около трех тысяч человек, однако ожидания об освобождении политзаключенных не оправдались, так как под условия освобождения подпадают лишь единицы из признанных политзаключенными осужденных, отметили правозащитники. В 2022 году в преддверии Дня независимости Азербайджана Бакинский клуб прав человека направил президенту страны и в комиссию по вопросам помилования заключенных список из 57 человек с просьбой об их помиловании. Мониторинговая группа правозащитных организаций Азербайджана - список из 37 заключенных. Большинство в этих списках – политзеки, отметили правозащитники. 27 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании 213 человек, в том числе более 20 человек из списка политзаключенных. В частности, среди них сторонник оппозиции Салех Рустамов, журналисты Афган Садыгов и Бахруз Алиев, член ПНФА Паша Умудов и 19 осужденных по "гянджинскому делу". Правозащитники сочли решение президента "половинчатым", так как помилована лишь небольшая часть политзаключенных.

Мамед уже в начале мая проводил голодовку с требованием освобождения из тюрьмы, напомнил Гасанзаде. "Однако после настойчивой просьбы его больной матери и в связи с надеждами на предстоящее помилование по просьбе правозащитников он прекратил акцию. Но его надежды не оправдались", - продолжил Гасанзаде.

Мамед разуверился в азербайджанском государстве и считает, что раз не может защищать свои права в рамках законов страны, то лучше отказаться от гражданства. "Он основывает свой отказ от гражданства статьей 109 Конституции Азербайджана, статьей 17 закона о гражданстве и требованиями положений Женевской конвенции. А для обеспечения своей безопасности он просит предоставить ему убежище в одной из стран ЕС", - пояснил Гасанзаде.

В связи с выходным днем в Азербайджане получить комментарии в Пенитенциарной службе не удалось.

Мать Мамеда Рахиля Мамедова подтвердила информацию о голодовке сына. "У него и так есть серьезные проблемы со здоровьем, хронические болезни и новая голодовка может угрожать его здоровью и жизни", - сказала Мамедова.

Адвокат Фариз Намазлы подтвердил, что 1 и 13 июля состоятся рассмотрения обращений Мамеда об УДО. "Если суды будут объективны, то они могут без учета негативной характеристики пенитенциарного учреждения удовлетворить просьбу. Последнее слово за судами. Характеристика может отражать субъективные взгляды", - отметил адвокат.

Международная правозащитная организация Amnesty International ранее заявила, что Эльчина Мамеда арестовали "по сфабрикованным обвинениям". "Это произошло после того, как он опубликовал в интернете критический материал о положении с правами человека в Азербайджане. Эльчина Мамеда следует немедленно освободить без всяких условий", - призвали правозащитники.

Организация "Канадские журналисты за свободу слова" (Canadian Journalists for Free Expression, CJFE) направила в июне 2021 года президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву обращение, в котором выразила беспокойство по поводу тюремного заключения Эльчина Мамеда и призвала власти страны вмешаться, чтобы добиться его освобождения.

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