Двум владикавказцам предъявлены обвинения по делу об убийстве в больнице

27 июня 2022, 12:45

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Обвинения по делу об убийстве участника конфликта с пожилым таксистом предъявлены двум жителям Владикавказа, сообщило сегодня следствие. Убитый был неоднократно судим, заявило республиканское МВД.

Как писал "Кавказский узел", 12 июня в больнице Владикавказа был застрелен участник конфликта с пожилым таксистом. По подозрению в убийстве мужчины были задержаны двое местных жителей, суд принял решение об их аресте. Прокуратура начала проверку действий полицейских, в присутствии которых было совершено нападение в больнице.

По версии следствия, 11 июня во Владикавказе в ходе ссоры один мужчина нанес другому проникающее колото-резаное ранение в живот. Потерпевший был госпитализирован в реанимацию Республиканской клинической больницы. Полиция возбудила дело по пункту "з" части 2 статьи 111 УК России (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). В этот же день подозреваемый был задержан, а позднее с ранением руки, полученным в ходе конфликта, доставлен в сопровождении полицейских в ту же больницу. 12 июня к мужчине, который получил ранение в живот, прибыли сын и его друг. Сын вошел в смотровой кабинет, где находился подозреваемый, и ранил его ножом, а вошедший за ним товарищ не менее четырех раз выстрелил из пистолета. От полученных ранений мужчина скончался, сообщило Следственное управление Следственного комитета по Северной Осетии.

Иристонский межрайонный следственный отдел по Владикавказу Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Северная Осетия – Алания предъявил двум жителям Владикавказа, предъявлено обвинение в убийстве, сообщило сегодня Управление СКР по Северной Осетии.

Обвинения предъявлены по статье об убийстве группой лиц - пункт "ж" части 2 статьи 105 УК РФ, указано в сообщении на сайте ведомства.

Часть 2 статьи 105 УК РФ предусматривает до 20 лет лишения свободы, пожизненное заключение или смертную казнь.

Причиной ссоры 35-летнего мужчины с пожилым таксистом стало замечание, которое водитель сделал ему. "Погибший в больнице мужчина состоял на учете как рецидивист. Ранее он был судим за разбойное нападение, кражу и хранение наркотиков", - сообщило 15 июня издание "Основа" со ссылкой на республиканское управление МВД.

"Кавказский узел", также писал, что Управление Следкома по Северной Осетии начало расследование дела о халатности силовиков. Они заподозрены в том, что не обеспечили безопасность подозреваемого и допустили его убийство в больнице Владикавказа.

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