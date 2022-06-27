Уголовное дело. Фото Елены Синеок, Юга.ру

27 июня 2022, 12:45

Двум владикавказцам предъявлены обвинения по делу об убийстве в больнице

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Обвинения по делу об убийстве участника конфликта с пожилым таксистом предъявлены двум жителям Владикавказа, сообщило сегодня следствие. Убитый был неоднократно судим, заявило республиканское МВД.

Как писал "Кавказский узел", 12 июня в больнице Владикавказа был застрелен участник конфликта с пожилым таксистом. По подозрению в убийстве мужчины были задержаны двое местных жителей, суд принял решение об их аресте. Прокуратура начала проверку действий полицейских, в присутствии которых было совершено нападение в больнице.

По версии следствия, 11 июня во Владикавказе в ходе ссоры один мужчина нанес другому проникающее колото-резаное ранение в живот. Потерпевший был госпитализирован в реанимацию Республиканской клинической больницы. Полиция возбудила дело по пункту "з" части 2 статьи 111 УК России (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). В этот же день подозреваемый был задержан, а позднее с ранением руки, полученным в ходе конфликта, доставлен в сопровождении полицейских в ту же больницу. 12 июня к мужчине, который получил ранение в живот, прибыли сын и его друг. Сын вошел в смотровой кабинет, где находился подозреваемый, и ранил его ножом, а вошедший за ним товарищ не менее четырех раз выстрелил из пистолета. От полученных ранений мужчина скончался, сообщило Следственное управление Следственного комитета по Северной Осетии.

Иристонский межрайонный следственный отдел по  Владикавказу Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Северная Осетия – Алания предъявил двум жителям Владикавказа, предъявлено обвинение в  убийстве, сообщило сегодня Управление СКР по Северной Осетии.

Обвинения предъявлены по статье об убийстве группой лиц - пункт "ж" части 2 статьи 105 УК РФ, указано в сообщении на сайте ведомства.

Часть 2 статьи 105 УК РФ предусматривает до 20 лет лишения свободы, пожизненное заключение или смертную казнь.

Причиной ссоры 35-летнего мужчины с пожилым таксистом стало замечание, которое водитель сделал ему. "Погибший в больнице мужчина состоял на учете как рецидивист. Ранее он был судим за разбойное нападение, кражу и хранение наркотиков", - сообщило 15 июня издание "Основа" со ссылкой на республиканское управление МВД. 

"Кавказский узел", также писал, что Управление Следкома по Северной Осетии начало расследование дела о халатности силовиков. Они заподозрены в том, что не обеспечили безопасность подозреваемого и допустили его убийство в больнице Владикавказа.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Мать убитого заключенного раскритиковала руководство колонии во Владикавказе", "Спецназовец из группировки Гагиева отправлен в психбольницу", "Мать брошенного на улице в Северной Осетии ребенка объявлена в розыск".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

27 июня 2022, 13:43

  • Житель Нальчика получил условный срок за дискредитацию армии

    Нальчикский городской суд приговорил жителя Нальчика Заурбека Жамбекова к двум года лишения свободы условно за дискредитацию Вооруженных сил России и вовлечение ребенка в преступление. Жамбеков, который обвинялся в том, что заставил свою дочь сорвать букву Z с автомобиля, указал, что этот знак не является официальным государственным символом.

27 июня 2022, 11:57

27 июня 2022, 11:36

27 июня 2022, 11:26

27 июня 2022, 10:13

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи