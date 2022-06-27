На месте трагедии в Марнеули. Фото https://marneulifm.ge/ka/siakhleebi/article/61096-marneulshi-aivnis-chamongrevis-shedegad-gardaicvala-erthi-adamiani-da-dashavda-sami

27 июня 2022, 11:57

Новорожденный спасен после обрушения балкона в Марнеули

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Врачам удалось спасти жизнь ребенка беременной женщины, погибшей при обрушении балкона в Марнеули.

Как писал "Кавказский узел", вечером 26 июня в Марнеули рухнул балкон на пятом этаже дома, погибли два человека, в том числе беременная женщина.

Врачам удалось спасти ребенка беременной женщины, погибшей в результате обрушения балкона в Марнеули. Ей провели кесарево сечение, и у младенца остановилось сердце, но в результате проведенных реанимационных мероприятий он выжил, пишет сегодня со ссылкой на одного из врачей Interpressnews.

"Было зафиксировано единичное сердцебиение плода, и для спасения ребенка ее сразу же доставили в операционную. Параллельно продолжались реанимационные мероприятия в отношении женщины, и после кесарева сечения произошла остановка сердца и у извлеченного плода, но в результате проведенных реанимационных мероприятий ребенок выжил", - рассказал врач.

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Примечание:

"Жильцы пострадали при обрушении дома в Батуми", "Жители Батуми назвали причиной подтоплений неработающие ливневки", "Жилой дом и дороги в Аджарии повреждены после оползней".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

27 июня 2022, 11:36

27 июня 2022, 11:26

27 июня 2022, 10:13

27 июня 2022, 10:04

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