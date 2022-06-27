Пользователи соцсети указали на нерешенную проблему с ливневками в Краснодаре

27 июня 2022, 10:04

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Улицы Краснодара оказываются подтопленными во время обильных дождей, а власти не решают проблему с неработающими ливневками, пожаловались пользователи соцсети "ВКонтакте". На подтопленных улицах работает водооткачивающая техника, так как при больших объемах воды ливневая канализация не справляется с потоками, заявили в мэрии.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Краснодара неоднократно ранее жаловались, что во время дождей в городе оказываются подтопленными некоторые улицы. Так, 22 июня 2019 года пользователи соцсетей предположили, что одной из причин подтоплений в краевой столице стали забитые ливневки, а также пожаловались на недостаточное количество водооткачивающей техники.

Минувшей ночью в соцсети "ВКонтакте", в группе "Мой Краснодар" был опубликован ролик, на кадрах которого показана подтопленная проезжая часть улицы. По ней едут автомобили, уровень воды при этом достигает их днища. Затем показана другая городская улица, на ней также уровень воды достигает днища машин. "Крaснодaрские ливнёвки oпять нe выдержaли внезaпного нaтискa стихии", – сказано в описании к видео.

На 10.00 мск эта запись в группе "Мой Краснодар", на которую подписаны более 168 тысяч пользователей, набрала 174 отметки с реакцией пользователей и 28 комментариев. Большая часть их авторов указала на проблему с ливневой канализацией.

"О, опять дождь "внезапно пошел"? Каждый год одно и то же. Неужели ливневки так безнадежны и нельзя уже решить с ними проблему за столько лет?" – спросила Ольга Санду.

"Так жаль, такой город классный, и никак не могут эти ливневки сделать нормально. Обидно", – отметила Виктория Алехандрова.

"Не бываю на Черкасской, а ливневки там есть?" – спросил Андрей Трифонов. "Вроде есть, но толку?" – ответил ему Денис Похлебаев.

"Нормально так у вас. А я думаю, где искупаться", – сыронизировал Сергей Бойцов.

Публикация о том, что из-за неработающих ливневок в Краснодаре оказались подтоплены некоторые улицы, была также размещена сегодня в соцсети "ВКонтакте", в группе "Подслушано Краснодар", на которую подписаны более 215 тысяч пользователей. К 10.00 мск эта запись набрала 51 отметку с реакцией пользователей и 12 комментариев.

"Главное, что они опять не смогли подготовиться. Ну, никак у них не получается. Со снегом каждый год такая же ситуация. Миллионы лет с неба идет вода/снег, но подготовиться к этому никак невозможно", – сыронизировал Олег Шопша.

"Закатали в бетон и асфальт, воде некуда уходить", – считает Александр Чечиль.

"Здравствуйте! Ночью по этим адресам работала водооткачивающая техника. Сейчас воду уже откачали, на некоторых участках она постепенно ушла в ливневки", – написал администратор официальной страницы администрации Краснодара во "ВКонтакте".

Администрация Краснодара на своей странице во "ВКонтакте" отчиталась, что водооткачивающая техника ликвидирует локальные подтопления на улицах города. К 10.00 мск эта запись набрала девять отметок с реакцией пользователей и 13 комментариев.

"Центр Краснодара - и проблема [с ливневками] десятилетиями. Выйти на улицу нельзя, вокруг дома вода", – написал Рубен Карапетьянц.

"Когда техника приедет на 40 лет Победы? Оставили десятки заявок, дома уже утонули, сидят без света и воды, а техники как не было, так и нет. Каждый год одна и та же история", – возмутился Евгений Чернякин.

"Локальные подтопления?! Массовый потоп на всех без исключения новых дорогах с ливневыми стоками! Причем это происходит при всех ливнях постоянно, а не вдруг! Это уже стало нормой. Кто принимал эти дороги с псевдоливневкой и как?", – спросил Константин Чернушкин.

"При больших объемах воды ливневая канализация не справляется с потоками. Сейчас воду постепенно откачивают или она сама уходит в ливневку", – ответил администратор официальной страницы администрации Краснодара во "ВКонтакте".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Кранодаре слабый дождь при температуре воздуха +22 градуса, скорость ветра – 5 метров в секунду. В ночь на 28 июня ожидается умеренный дождь, температура воздуха понизится до +17 градусов, а скорость ветра – до 2 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.