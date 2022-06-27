Сейсмограф. Фото © flickr.com / Matt Katzenberger

27 июня 2022, 10:13

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Грузии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Подземные толчки магнитудой 4,1 зафиксированы около села Самеба на юге Грузии. Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.

Сейсмособытие произошло сегодня в 07:49 по местному времени (06:49 мск), сообщили в Национальном центре сейсмического мониторинга. 

Эпицентр землетрясения находился около села Самеба края Квемо Картли, в 25 км к юго-западу от города Дманиси, залегал на глубине 10 км. Информации о жертвах и разрушениях нет, пишет со ссылкой на Национальный центр сейсмического мониторинга ТАСС.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что 14 мая землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Грузии неподалеку от границы с Арменией. О жертвах и разрушениях информации также не было.

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Примечание:

"Землетрясение произошло на востоке Армении", "Землетрясение зафиксировано на границе Армении и Грузии", "Жильцы дома в Батуми после землетрясения потребовали переселить их".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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