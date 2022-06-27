Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Грузии

27 июня 2022, 10:13

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Подземные толчки магнитудой 4,1 зафиксированы около села Самеба на юге Грузии. Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.

Сейсмособытие произошло сегодня в 07:49 по местному времени (06:49 мск), сообщили в Национальном центре сейсмического мониторинга.

Эпицентр землетрясения находился около села Самеба края Квемо Картли, в 25 км к юго-западу от города Дманиси, залегал на глубине 10 км. Информации о жертвах и разрушениях нет, пишет со ссылкой на Национальный центр сейсмического мониторинга ТАСС.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что 14 мая землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Грузии неподалеку от границы с Арменией. О жертвах и разрушениях информации также не было.

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