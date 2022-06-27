Власти Ленингорского района потребовали решить проблему с коммунальной техникой

27 июня 2022, 08:37

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Села Ленингорского района Южной Осетии оказались подтоплены после того, как река Ксан вышла из берегов из-за обильных дождей. Но работы по расчистке осложняются из-за неисправной техники, парк которой не обновлялся около 15 лет, пожаловались местные власти.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 мая в Ленингорском районе Южной Осетии из-за обильных дождей вышла из берегов река Ксан и размыла мосты и дороги. В результате жители 15 сел оказались отрезаны от внешнего мира, а местные власти заявили, что не могут приступить к восстановительным работам, так как нет исправной техники. К 6 мая к селам, которые оказались заблокированы после паводка, был проложен обходной путь.

Из-за ливней в Ленингорском районе вышла из берегов река Ксан и затопила несколько населённых пунктов, сообщила пресс-служба районной администрации. "Подтопленными оказались придомовые территории, пострадали сельхозугодия, точная площадь пострадавших участков пока не определена", – привело 26 июня ИА "Рес" сообщение пресс-службы.

Также дожди размыли межпоселковые дороги. "Работники ЖКХ при администрации района в оперативном порядке устраняют последствия проливных дождей. В приоритете – восстановление дорожной инфраструктуры", – добавили в администрации.

При этом устранению последствий паводка мешает проблема с коммунальной техникой, так как она находится в неисправном состоянии, заявил начальник отдела строительства, архитектуры и ЖКХ Ленингорского района Виталий Битаров.

По его словам, парк автотехники ЖКХ администрации Ленингорского района не обновлялся с 2008 года. Есть вероятность, что работы по устранению последствий стихии затянутся, так как имеющаяся техника выходит из строя во время работы, добавил чиновник.

Напомним, ранее глава администрации Ленингорского района Владимир Гулиев рассказал, что власти района неоднократно обращались к республиканским властям с просьбой обновить местный автопарк ЖКХ, но так и не добились результатов.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в поселке Ленингоры идет умеренный дождь, температура воздуха составляет +20 градусов, скорость ветра – 3 метра в секунду. В ночь на 28 июня похолодает до +13 градусов, скорость ветра снизится до 2 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.