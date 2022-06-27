Житель Новочеркасска оштрафован за дискредитацию армии

27 июня 2022, 01:09

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Суд в Новочеркасске оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя Алексея Блинова из-за комментария в соцсети с критикой символа Z и людей, которые его используют.

О том, что Новочеркасский городской суд Ростовской области оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя Алексея Блинова по статье о дискредитации российской армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП), сообщил 26 июня в своем Telegram-канале правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Согласно опубликованному на сайте Новочеркасского городского суда постановлению, Алексей Блинов в одной из социальных сетей разместил картинки с буквой Z - символом спецоперации на Украине - и комментарии с критикой тех, кто использует этот символ. Суд решил, что мужчина этим дискредитировал использование вооруженных сил России. Сам Алексей Блинов в ходе судебного заседания вину признал и раскаялся, говорится в решении суда, которое, согласно информации в картотеке суда, было вынесено 21 июня.

"Кавказский узел" также писал, что 20 мая суд в Семикаракорске оштрафовал на 30 тысяч рублей местную жительницу Наталью Кирилюк по статье о дискредитации российской армии за сообщение в "Одноклассниках". Женщина не согласилась с решением суда и 3 июня обжаловала его.

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