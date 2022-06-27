Здание суда в Новочеркасске. Фото: пресс-служба суда http://novocherkassky.ros.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=51&gid=12

27 июня 2022, 01:09

Житель Новочеркасска оштрафован за дискредитацию армии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд в Новочеркасске оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя Алексея Блинова из-за комментария в соцсети с критикой символа Z и людей, которые его используют.

О том, что Новочеркасский городской суд Ростовской области оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя Алексея Блинова по статье о дискредитации российской армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП), сообщил 26 июня в своем Telegram-канале правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Согласно опубликованному на сайте Новочеркасского городского суда постановлению, Алексей Блинов в одной из социальных сетей разместил картинки с буквой Z - символом спецоперации на Украине - и комментарии с критикой тех, кто использует этот символ. Суд решил, что мужчина этим дискредитировал использование вооруженных сил России. Сам Алексей Блинов в ходе судебного заседания вину признал и раскаялся, говорится в решении суда, которое, согласно информации в картотеке суда, было вынесено 21 июня.

"Кавказский узел" также писал, что 20 мая суд в Семикаракорске оштрафовал на 30 тысяч рублей местную жительницу Наталью Кирилюк по статье о дискредитации российской армии за сообщение в "Одноклассниках". Женщина не согласилась с решением суда и 3 июня обжаловала его.

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** 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Жительница Волгограда оштрафована за дискредитацию военных", "Суд утвердил штраф работнице школы в Ростовской области за дискредитацию армии", "Жительница Майского оштрафована за дискредитацию военных".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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