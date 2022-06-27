Элиста оказалась в хвосте рейтинга крупных городов России по зарплатам жителей

27 июня 2022, 02:08

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Столица Калмыкии оказалась на последнем месте в рейтинге крупнейших городов России по уровню зарплат. Больше всех в Элисте получают госслужащие - 41 тысячу рублей в месяц. Это на восемь тысяч рублей меньше, чем средняя зарплата по России.

Как писал "Кавказский узел", по данным за 2021 год худшим регионом Юга России по уровню зарплат. Столько получали госслужащие в республике, да и в целом сфера госслужбы стала самой высокооплачиваемой в восьми регионах ЮФО и СКФО.

РИА "Новости" сегодня, 27 июня опубликовало данные рейтинга городов России по уровню зарплат с учетом отрасли за 2021 год. Номинальная зарплата в среднем в России составила 49 тысяч рублей.

Среди 100 крупнейших городов страны почти в 25% случаев самые высокие заработные платы отмечаются в сфере "Финансовые услуги", то есть у сотрудников банков и страховых компаний.

В 24 городах самые высокие заработки у представителей отрасли "Профессиональная и научная деятельность" (аудит, право, бухгалтерский учет, архитектура, землепользование, научная деятельность и прочее). В 19 городах самые высокие заработки у представителей сферы госслужбы, при этом в 53 городах из 100 (то есть более, чем в половине случаев) эта сфера входит в тройку самых высокооплачиваемых.

Среди городов Юга России самая высокая зарплата - у работников в сфере добычи полезных ископаемых в Астрахани (16 место). Она составляет 108 тысяч рублей в месяц.

На 34 месте Краснодар, где работники в сфере финансовых услуг получают по 73 тысячи рублей, на 39 - Ростов-на-Дону, где по 69 тысяч рублей получают работники такое работники в сфере финансовых услуг.

41 место за Новороссийском, где в среднем работники сферы транспортировки и хранения получают по 68 тысяч рублей. На 61 месте Ставрополь (58 тысяч рублей у финансовых работников), на 65 - Волгоград (57 тысяч рублей у финансовых работников), на 70 - Сочи (56 тысяч рублей у работников сферы развлечения и спорта), на 75 - Таганрог (55 тысяч рублей у работников в сфере профессиональной и научной деятельности), на 84 - Грозный (50 тысяч рублей у госслужащих), на 87 - Черкесск (48 тысяч рублей у госслужащих), на 89 - Магас (46 тысяч рублей у госслужащих), на 92 - Махачкала (46 тысяч рублей у госслужащих), на 93 - Владикавказ (45 тысяч рублей у госслужащих), на 95 - Майкоп (44 тысячи рублей у госслужащих),

На последнем месте рейтинга - Элиста. В столице Калмыкии самые высокие зарплаты в размере 41 тысячи рублей получают также госслужащие.

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