Женщина держит в руках рубли. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

27 июня 2022, 02:08

Элиста оказалась в хвосте рейтинга крупных городов России по зарплатам жителей

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Столица Калмыкии оказалась на последнем месте в рейтинге крупнейших городов России по уровню зарплат. Больше всех в Элисте получают госслужащие - 41 тысячу рублей в месяц. Это на восемь тысяч рублей меньше, чем средняя зарплата по России.

Как писал "Кавказский узел", по данным за 2021 год худшим регионом Юга России по уровню зарплат. Столько получали госслужащие в республике, да и в целом сфера госслужбы стала самой высокооплачиваемой в восьми регионах ЮФО и СКФО.

РИА "Новости" сегодня, 27 июня опубликовало данные рейтинга городов России по уровню зарплат с учетом отрасли за 2021 год. Номинальная зарплата в среднем в России составила 49 тысяч рублей.

Среди 100 крупнейших городов страны почти в 25% случаев самые высокие заработные платы отмечаются в сфере "Финансовые услуги", то есть у сотрудников банков и страховых компаний.

В 24 городах самые высокие заработки у представителей отрасли "Профессиональная и научная деятельность" (аудит, право, бухгалтерский учет, архитектура, землепользование, научная деятельность и прочее). В 19 городах самые высокие заработки у представителей сферы госслужбы, при этом в 53 городах из 100 (то есть более, чем в половине случаев) эта сфера входит в тройку самых высокооплачиваемых.

Среди городов Юга России самая высокая зарплата - у работников в сфере добычи полезных ископаемых в Астрахани (16 место). Она составляет 108 тысяч рублей в месяц.

На 34 месте Краснодар, где работники в сфере финансовых услуг получают по 73 тысячи рублей, на 39 - Ростов-на-Дону, где по 69 тысяч рублей получают работники такое работники в сфере финансовых услуг.

41 место за Новороссийском, где в среднем работники сферы транспортировки и хранения получают по 68 тысяч рублей. На 61 месте Ставрополь (58 тысяч рублей у финансовых работников), на 65 - Волгоград (57 тысяч рублей у финансовых работников), на 70 - Сочи (56 тысяч рублей у работников сферы развлечения и спорта), на 75 - Таганрог (55 тысяч рублей у работников в сфере профессиональной и научной деятельности), на 84 - Грозный (50 тысяч рублей у госслужащих), на 87 - Черкесск (48 тысяч рублей у госслужащих), на 89 - Магас (46 тысяч рублей у госслужащих), на 92 - Махачкала (46 тысяч рублей у госслужащих), на 93 - Владикавказ (45 тысяч рублей у госслужащих), на 95 - Майкоп (44 тысячи рублей у госслужащих),

На последнем месте рейтинга - Элиста. В столице Калмыкии самые высокие зарплаты в размере 41 тысячи рублей получают также госслужащие.

Мы призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN - в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил работу в России компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Почему люди бегут с Кавказа?", "18 парламентариев в СКФО указали доходы ниже прожиточного минимума", "Заявление властей о размере средней зарплаты вызвало недоумение жителей Кабардино-Балкарии".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

27 июня 2022, 05:05

27 июня 2022, 04:06

  • Активист "Мусульманского единства" арестован в Джалилабаде

    К 15 суткам ареста приговорен житель Джалилабада Рашада Алиева, ему вменяется неповиновение требованиям полицейских. По версии правоохранителей, Алиев выкрикивал в центре города лозунг в поддержку протеста лидера "Мусульманского единства" Талеха Багирзаде против оскорбления силовиками Аллаха.

27 июня 2022, 03:07

27 июня 2022, 01:09

27 июня 2022, 00:10

  • Съемки фильма в Махачкале вызвали споры в соцсети

    В Махачкале из-за съемок фильма о Федоре Конюхове было прекращено движение на нескольких улицах в центре города. Одни пользователи Instagram* высказали недовольство в связи с перекрытием дорог и иронизировали по поводу съемок фильма, другие обрадовались этому событию.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи