Турист из Таджикистана спасен в горах Кабардино-Балкарии

26 июня 2022, 20:50

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Спасатели эвакуировали туриста из Таджикистана, застрявшего на скальном рельефе в ущелье Гара-баши, и доставили его в поселок Терскол.

Оперативному дежурному поступило сообщение о том, то в ущелье Гара-баши на скальном рельефе застрял человек. сообщил на своей странице в Telegram Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд МЧС России.

На место происшествия выехали спасатели. Застрявший на горе турист оказался житель Таджикистана. Он пояснил спасателям, что собирался совершить восхождение на Эльбрус.

"К его счастью гора остановила еще на подходе", - написали в своем сообщении спасатели и опубликовали видеоролик с места проведения спасательной операции. В ролике видно, как к застрявшему на скале мужчине добрались спасатели и начали помогать ему спускаться.

Турист был доставлен в поселок Терскол. В медицинской помощи мужчина не нуждался, отметило МЧС.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 20 июня спасатели передали врачам туриста из Москвы , который пострадал при падении в горах Кабардино-Балкарии.

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