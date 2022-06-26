Подросток погиб в аквапарке Волжского

26 июня 2022, 17:15

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Тринадцатилетний мальчик из Астрахани утонул в бассейне одного из аквапарков в Волжском, сообщили следователи.

По данным следствия, семья с 13-летним мальчиком сегодня приехала из Астрахани в Волжский, чтобы провести досуг в аквапарке. Там подросток решил скатиться с одной из горок и договорился об этом с отцом, который должен был ожидать его при спуске.

"В последний момент мальчик поменял горку и скатился с другой. Спустя некоторое время мальчика обнаружили в бассейне без признаков жизни. Причиной его смерти явилась механическая асфиксия в результате утопления", - сообщила пресс-служба управления СКР по Волгоградской области.

Изучив видеозаписи, следователи предположили, что после спуска с горки мальчик провёл в воде более шести минут. "Однако ни спасатели, ни другие работники аквапарка не увидели тонущего ребёнка", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уголовное дело расследуется по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекшее по неосторожности смерть человека), отмечается в публикации.

Часть 2 статьи 238 УК РФ предусматривает до шести лет лишения свободы. Название аквапарка в сообщении следственного управления не указано.

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