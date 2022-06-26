Предложение снести после пожара роддом в Кизилюрте возмутило пользователей соцсети

26 июня 2022, 16:18

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Пострадавшее от пожара здание роддома в Кизилюрте строилось полтора десятка лет на бюджетные деньги, указали пользователи Instagram* после предложения мэра снести недостроенное здание и построить новое. Администрация города имеет к строительству роддома лишь косвенное отношение, заявли в мэрии.

Как писал "Кавказский узел", 24 июня в Кизилюрте сгорело строящееся здание роддома. Мэр Магомед Магомедов озвучил идею снести здание и построить новое, однако затем пояснил, что поспешил с выводом, и предложил дождаться оценки ущерба. Мэр добавил, что понимает возмущение жителей, выдвигающих разные версии пожара. "Не исключен ни один вариант - от поджога до замыкания", - сообщил Магомедов.

Строительство роддома на 120 коек было начато в 2008 году. Долгое время строительство было замороженным и возобновилось, лишь когда Магомед Магомедов обратил на долгострой внимание главы республики Сергея Меликова. Сдача объекта в эксплуатацию была запланирована на конец 2022 года.

Пользователи соцсети встретили критикой заявление мэра Кизилюрта

Фрагмент видео с предложением Магомеда Магомедова снести здание роддома и построить новое размещено в Instagram*-паблике "Тема Дагестана", на который подписана 371 тысяча пользователей. "Столько денег и времени было потрачено. Очень жаль", - написал в аннотации автор публикации. При этом ни в ролике, ни в аннотации, ни в последующих публикациях в паблике не уточняется, что глава Кизилюрта позднее объяснил свои слова первым впечатлением от увиденных результатов пожара.

К 16.10 мск 26 июня публикация набрала 8,7 тысячи просмотров, под ней размещено 34 комментария. Авторы большинства из них раскритиковали предложение мэра Кизилюрта.

"Как легко он говорит, снести надо, новый построить", - возмутился, в частности, joker_kbr. "Гениально", - иронически прокомментировал слова мэра rustam.tm. "Теперь очередь другим заработать", - заметил ibragimoff8222.

"Будут строить ещё 15 лет", - предположил 100369. "Лучше бы построили домики малоимущим, бедным сиротам и больным", - высказал мнение siadat_111. "Это махинация, такие деньги туда вложены были. Кто-то свою лапу туда поставил, чтобы съесть кусок пирога", - предположил drug00057.

"Заново построить, и заново [случится пожар], чтобы скучно не было, и так без конца, пока деньги не закончатся", - прокомментировал заявление Магомедова fhkxsfj.

Пользователь abdulsamadovvvv в свою очередь заступился за чиновников. "Люди в комментариях не знают, что такое несчастный случай, и сваливают все на власть", - написал он.

Мэрия разъяснила роль городских чиновников в строительстве роддома

Представитель администрации Кизилюрта, по состоянию на 16.10 мск 26 июня, не принял участия в обсуждении. При этом в ночь на 25 июня в Telegram-канале мэрии Кизилюрта размещено несколько заявлений, отвергающих версию о заинтересованности городской администрации в случившемся.

"Не все знают, что в современных реалиях муниципалитету отведена небольшая роль при строительстве социального учреждения. Местные власти обосновывают необходимость строительства того или иного объекта и заверяют все это дело документально. Дальше всем процессом руководят специализированные региональные службы: оформляют проектно-сметные документы, объявляют торги, определяют подрядчика. Выигравшая тендер компания строит объект и по завершении всех работ сдаёт его муниципалитету. Если качество выполненных мероприятий устраивает администрацию города, то учреждение принимается на баланс, если нет, возвращается на доделку. История с больницей чуть другая. Дело в том, что ЦГБ принадлежит Министерству здравоохранения, а значит, принимать или не принимать объект будут они. То есть к строительству роддома администрация города имеет лишь косвенное отношение", - сообщила мэрия в одной из этих публикаций.

Но администрация была "очень заинтересована в том, чтобы в Кизилюрте был современный роддом", подчеркивается в следующей публикации. "И потому глава города Магомед Юсупович бил во все колокола. В июне прошлого года в ЦГБ приехала делегация во главе с вице-премьером Дагестана. На тот тот момент им был Батыр Эмеев", - сообщила пресс-служба мэрии.

В сентябре 2021 года с рабочим визитом в Кизилюрте побывал глава Дагестана Сергей Меликов, отмечается в еще одной публикации мэрии. "Сергей Алимович познакомился с долгостроем и обещал помочь достроить новый роддом. Слово своё Сергей Алимович сдержал. Роддом Кизилюрта стал одной из тем на прошедших в Совете Федерации Дней Дагестана, посвящённых 100-летию со Дня образования ДАССР. После этого в город прибыла делегация Совета Федерации и на месте ознакомилась с нашей проблемой. И вроде бы процесс пошёл и все было хорошо. До сегодняшнего утра. Теперь остаётся ждать, что скажут по этому поводу специалисты и какое решение примет руководство республики. На этом тему роддома, наверно, пора закрыть", - заявила администрация города.

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