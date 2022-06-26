Блогер из Кропоткина заявил об увольнении с работы из-за пацифистских выступлений

26 июня 2022, 06:12

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Александр Шабанов из Кропоткина, которого ранее суд оштрафовал за публикацию видеороликов против спецоперации на Украине, заявил о том, что на работе его вынудили написать заявление об увольнении по собственному желанию.

Как писал "Кавказский узел", в начале июня суд в Кропоткине назначил 35 тысяч рублей штрафа блогеру Александру Шабанову, опубликовавшему видеоролики с призывами против спецоперации на Украине.

Блогер из Краснодарского края, работавший машинистом поезда Александра Шабанов 25 июня заявил, что на работе его вынудили написать заявление по собственному желанию. По его мнению, сделано это было из-за его общественной деятельности, пишет "ОВД-Инфо"*.

"За все 12 лет работы у меня не был ни одного дисциплинарного взыскания и нарушения. Я честно работал, платил налоги и защищал свои права, права коллег, а также вел деятельность по защите прав и свобод. Разумеется, руководство точило на меня зубы", - приводятся слова Шабанова.

По его словам, некоторые теперь уже бывшие коллеги "начали открыто угрожать" ему. "[Это произошло] после того, как я рассказал руководителям, что если угрозы не прекратятся, то я обращусь в правоохранительные органы", - заявил он.

Новости о случаях преследования активистов "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Преследование активистов".

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