27 руководителей армянских СМИ отказались от участия в пресс-конференции Пашиняна

26 июня 2022, 02:14

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Онлайн пресс-конференции проходят по запланированному сценарию, а вопросы заранее согласуются с организаторами мероприятия, заявили отказавшиеся от участия в пресс-конференции Николы Пашиняна руководители 27 армянских СМИ.

Как сообщал "Кавказский узел", 23 ноября 2021 года прошла онлайн пресс-конференция Николы Пашиняна. На этой пресс-конференции Пашинян выдвинул ложную повестку, сказав, что карабахское урегулирование Армения будет обсуждать в рамках Минской группы ОБСЕ, а открытие коммуникаций – в рамках трехсторонней комиссии с Россией. отметила политический обозреватель Наира Айрумян.

Издание "Айкакан жаманак" (принадлежит семье Пашиняна, - прим. "Кавказского узла") анонсировало на следующей неделе онлайн пресс-конференцию с участием премьер-министра Армении Николы Пашиняна. Точная дата мероприятия указана не была. Известно, что каждому изданию предоставят возможность задать по одному вопросу, передает корреспондент "Кавказского узла".

27 директоров, главных редакторов и продюсеров армянских СМИ заявили о бойкоте пресс-конференции.

"Практика показывает, что подобные "онлайн-общения" проходят по запланированному сценарию. На пресс-конференции звучат вопросы провластных СМИ, Telegram-каналов и блогеров. Вопросы, скорей всего, согласуются заранее с организаторами мероприятия. Вопросы остальных СМИ либо игнорируются, либо редактируются, либо искажаются", - указали в своем заявлении главреды.

"Мы, нижеподписавшиеся редактора СМИ, публично отказываемся формально задавать вопрос, и призываем, вернутся к классическому формату пресс-конференции", - сказано в заявлении.

По состоянию на 00.30 26 июня по местному времени (23.30 мск 25 июня) его подписали: директор телеканала "Еркир Медиа" Баграт Есаян ; главред газеты "Аравот" Арам Абраамян; главред газеты "168 жам" и портала 168.am, глава Союза журналистов Армении Сатик Сейранян; главред онлайн-издания Aravot.am; главред газеты "Грапарак" и портала Hraparak.am Армине Оганян"; главред газеты "Иратес де факто" Пируза Меликсетян; главред портала News.am Арменика Кивирян; главред газеты "Еркир" Ваге Саргсян; главред информационного портала Pastinfo Сона Трузян; руководитель информационного программы "Лрабер" телеканала H2 Шаварш Геворкян; главред информационно-аналитического сайта Yerevan.today Севак Хачатрян; главред газеты "Жоховурд" и портала Armlur.am Кнар Манукян; главред сайта Armday.am Татев Айвазян; главред портала Times.am Грант Мелик-Шахназарян; главный продюсер PARA TV Анжела Налбандян; главред сайта 7or.am Асмик Саргсян; главред сайта Blognews.am Карен Антинян; главред сайта Irakanum.am Пайлак Фахрадян; главред сайта AntiFake.am Астхик Матевосян; главред сайта Politik.am Борис Мурази; главред сайта LIVEnews.am Жанна Царукян; главред газеты и портала "Голос Армении" Флора Нахшкарян; главред сайта MediaHub.am Тигран Галстян; главред информационного сайта Panorama.am Анаит Восканян; главред газеты "Паст" Артак Чагарян; главред сайта SHAMSHYAN.com Гагик Шамшян; главред информационного сайта Oragir.news Геворг Эмин-Терьян.

Глава Союза журналистов Армении Сатик Сейранян считает подобный формат пресс-конференции оскорбительным для журналистики.

"Специальность журналиста подразумевает возможность задать вопрос и возможность возражения. А тут полное игнорирование журналистики и свободы слова. Искажают, сокращают, а то и вовсе не озвучивают вопросы. Мы, в конце концов, не стенографисты прямых трансляций премьера в Facebook*", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

На онлайн пресс-конференции, состоявшейся 23 ноября 2021 года, оба собственных корреспондента "Кавказского узла" в Армении выслали по одному вопросу. Один из вопросов, касающийся реализации армянской стороной своих обязательств в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между ЕС и Арменией (CEPA), так и не прозвучал в эфире.

Второй вопрос касался урегулирования карабахского конфликта и был сформулирован следующим образом (перевод с армянского корреспондента "Кавказского узла"): "Готова ли Армения дать согласие на международное управление Арцахом (Нагорным Карабахом) под мандатом ООН, ввод международного миротворческого контингента ОБСЕ в Арцах для достижения всеобъемлющего и полноценного урегулирования конфликта на основании предложений, разработанных Минской группы ОБСЕ?".

Однако модератор онлайн пресс-конференции Татев Даниелян дважды произнесла название издания, чей вопрос, как ожидалось, что будет озвучен, но так и не зачитала сам вопрос. В первый раз Пашинян предпочел продолжить свой ответ на предыдущий вопрос, а во второй раз и вовсе предположил, что народ устал, но "еще на два вопроса можно ответить", рассказала собкор "Кавказского узла" в Армении Армине Мартиросян.

"В итоге модератор решила, что среди этих двух вопросов не должно быть вопроса "Кавказского узла". Полчаса вопрос "ждал" своей очереди в руках модератора, но вопрос "Радио Азатутюн" об армяно-турецких отношениях в контексте Мегринского коридора, о котором, в принципе говорилось на протяжении всей конференции, оказался для модератора предпочтительней. Она почему-то решила, что "об Арцахе поговорили, сейчас предпочтительнее говорить на другую тему", - отметила она.

"Так как вопросы были заранее отправлены на почту пресс-службы правительства, смею предположить, что Пашинян заранее ознакомился с ними и вопросы были для него нежелательны", - заявила Мартиросян.

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