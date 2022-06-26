Тело погибшего на Украине добровольца доставлено в Тбилиси

26 июня 2022, 00:15

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Из Украины в Грузию доставили тело погибшего под Лисичанском 42-летнего грузинского добровольца Алуды Звиадаури.

Как писал "Кавказский узел", 18 июня МИД Грузии сообщил о гибели грузинского добровольца на Украине, не назвав его имя. Он стал шестнадцатым погибшим с начала спецоперации на Украине добровольцем из Грузии. Доброволец Алуда Звиадаури был смертельно ранен в спину в боях под Лисичанском, сообщили источники.

В Тбилиси 25 июня доставили тело погибшего в Украине 42-летнего грузинского бойца Алуды Звиадаури, сообщили в тот же день "Новости-Грузия".

В аэропорту его встречали родные, близкие, рядовые граждане и оппозиционные политики, информировал "ИнтерпрессНьюс".

Панихида по погибшему в боях под Лисичанском Алуде Звиадаури состоится в Тбилиси в храме Кашвети. Его похоронят с воинскими почестями, сообщил 25 июня грузинский "Первый канал".

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