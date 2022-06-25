Альпинист из Челябинска эвакуирован с Казбека

25 июня 2022, 23:25

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Спасатели доставили травмированного 43-летнего туриста из Челябинска с горы Казбек в клиническую больницу скорой помощи Владикавказа.

Как писал "Кавказский узел", помощь спасателей потребовалась туристу в горах Северной Осетии. Для эвакуации альпиниста из Челябинска, который пострадал на горе Казбек, был направлен вертолет, сообщило управление МЧС по Северной Осетии.

С горы Казбек в Северной Осетии доставлен на равнину получивший травму ноги турист из Челябинска, сообщил сегодня со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по республике ТАСС.

"Спасатели Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России доставили альпиниста, получившего травму ноги на Казбеке, на равнину. 43-летний турист из Челябинска доставлен в клиническую больницу скорой помощи Владикавказа", - процитировало сообщение спасателей агентство.

Жизни и здоровью альпиниста ничего не угрожает, информировал "Интерфакс".

Ранее за пострадавшим вылетал вертолет, но из-за погодных условий его не смогли эвакуировать. Тогда за альпинистом вышла пешая группа спасателей, пояснило агентство.

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