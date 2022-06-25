Операция по спасению альпиниста из Челябинска на Казбеке. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Северной Осетии. https://t.me/mchs_rso_a/453

25 июня 2022, 23:25

Альпинист из Челябинска эвакуирован с Казбека

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Спасатели доставили травмированного 43-летнего туриста из Челябинска с горы Казбек в клиническую больницу скорой помощи Владикавказа.

Как писал "Кавказский узел", помощь спасателей потребовалась туристу в горах Северной Осетии. Для эвакуации альпиниста из Челябинска, который пострадал на горе Казбек, был направлен вертолет, сообщило управление МЧС по Северной Осетии.

С горы Казбек в Северной Осетии доставлен на равнину получивший травму ноги турист из Челябинска, сообщил сегодня со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по республике ТАСС.

"Спасатели Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России доставили альпиниста, получившего травму ноги на Казбеке, на равнину. 43-летний турист из Челябинска доставлен в клиническую больницу скорой помощи Владикавказа", - процитировало сообщение спасателей агентство.  

Жизни и здоровью альпиниста ничего не угрожает, информировал "Интерфакс".

Ранее за пострадавшим вылетал вертолет, но из-за погодных условий его не смогли эвакуировать. Тогда за альпинистом вышла пешая группа спасателей, пояснило агентство.

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Примечание:

"Альпинист спасен в горах Северной Осетии", "Три человека пострадали при сходе лавины в Северной Осетии", "Спасатели нашли тело пропавшего в горах Северной Осетии туриста".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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