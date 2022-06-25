Уроженец Буденновска погиб на Украине

25 июня 2022, 20:04

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Младший сержант Владимир Яковенко погиб на Украине, сообщил глава Буденновского муниципального округа. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 35 уроженцев Ставрополья.

"Кавказский узел" писал, что старший лейтенант Геворг Мурадян погиб на Украине. С начала спецоперации на Украине власти подтвердили гибель не менее 34 уроженцев Ставрополья.

Младший сержант контрактной службы Владимир Яковенко погиб на Украине, сообщил глава Буденновского муниципального округа Андрей Соколов. Родным Владимира был передан орден Мужества, которым военный, служивший в мотострелковой части, был награжден посмертно, говорится в сообщении в Telegram-канале Соколова.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 34 уроженцев Ставрополья. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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