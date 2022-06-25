25 июня 2022, 20:04

Уроженец Буденновска погиб на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Младший сержант Владимир Яковенко погиб на Украине, сообщил глава Буденновского муниципального округа. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 35 уроженцев Ставрополья. 

"Кавказский узел" писал, что старший лейтенант Геворг Мурадян погиб на Украине. С начала спецоперации на Украине власти подтвердили гибель не менее 34 уроженцев Ставрополья.

Младший сержант контрактной службы Владимир Яковенко погиб на Украине, сообщил глава Буденновского муниципального округа Андрей Соколов. Родным Владимира был передан орден Мужества, которым военный, служивший в мотострелковой части, был награжден посмертно, говорится в сообщении в Telegram-канале Соколова.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 34 уроженцев Ставрополья. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. 

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Военный из Ростовской области погиб на Украине", "Власти сообщили о гибели на Украине десантника из Ростовской области", "Родным погибших на Украине новошахтинцев переданы награды".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

25 июня 2022, 20:35

25 июня 2022, 19:08

25 июня 2022, 18:08

  • Сотрудники "Боржоми" вышли на работу после начала выплат

    Руководство предприятия "Боржоми" начало выплачивать зарплату бастовавшим сотрудникам, и они возобновили работу, сообщил председатель Профсоюза работников сельского хозяйства, торговли и промышленности Грузии Георгий Диасамидзе.

25 июня 2022, 17:11

25 июня 2022, 16:13

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи