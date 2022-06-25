Парламентарии Астраханской области предложили убивать агрессивных бродячих собак

25 июня 2022, 19:08

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Депутаты Астраханской областной думы выступили с законопроектом, предполагающим умерщвление агрессивных собак, которые могут быть опасны для человека. При наличии в регионе 24 тысяч бродячих собак приюты позволяют разместить лишь порядка двух тысяч, пояснили в облдуме.

Как писал "Кавказский узел", 27 января стало известно, что дума Астраханской области обратилась в Госдуму с предложением разрешить эвтаназию бездомных собак, проявляющих агрессию и представляющих опасность для человека. В Астраханской области жительница села Капустин Яр вышла на пикет, на котором потребовала от властей решить проблему с бродячими собаками. Из-за равнодушия чиновников проблема с бездомными животными вышла в регионе практически на первое место, указали местные жители в соцсети "ВКонтакте".

По данным астраханских депутатов, в 2019 году в области после укусов бездомных собак к врачам обратился 3131 человек, а в 2021 году – уже 4538. Астраханская облдума в связи с этим предложила внести изменения в федеральный закон "Об ответственном обращении с животными". Согласно этому закону, бродячие собаки должны быть отловлены, помещены в приют и стерилизованы, а затем возвращены на место обитания. Такой подход не позволяет эффективно регулировать численность бездомных животных, указали депутаты.

Проект федерального закона о внесении изменений в закон об ответственном отношении к животным повторно разработала дума Астраханской области. Только в Астраханской области на улицах живут 24 тысячи бездомных животных, при этом мест в приютах насчитывается немногим более двух тысяч: 300 в муниципальном и 1936 в четырёх частных, сообщила дума Астраханской области на своей странцие в соцсети "ВКонтакте".

Парламентарии в своем законопроекте предложили установить приоритет безопасности человека, и разрешить безболезненное умерщвление агрессивных собак. Законопроект предполагает также набор критериев и порядок, по которому у животного будут определяться признаки немотивированной агрессии. Депутаты, которые принимали участие в пленарном заседании 36-й конференции Южно-Российской парламентской ассоциации, единогласно поддержали инициативу, сообщил сегодня "Блокнот. Астрахань".

Публикация об этом в Telegram-канале издания набрала к 18.43 мск 25 июня три комментария. Против подобного законопроекта высказалась Марина Месаблишвили, которая провела параллели с Германией 30-х годов XX века. Максим Белокрыльев напротив поддержал инициативу и поблагодарил депутатов за такой законопроект. "Для исполнения прописанного в Конституции ответственного отношения к животным, стаи бродячих собак должны подвергаться вне населенных пунктов - отстрелу, в населенных пунктах - отлову и эвтаназии. И только так", - указал он.

Законопроект об эвтаназии бродячих собак, который Астраханская облдума внесла на рассмотрение 27 января, был возвращен профильным комитетом Госдумы "для выполнения требований Конституции Российской Федерации и регламента Госдумы", - говорится на сайте парламента.

Напомним, в конце 2020 года астраханские зоозащитники провели несколько акций протеста, требуя прекратить отлов собак с бирками, которыми помечают стерилизованных животных, и отправить начальника управления по коммунальному хозяйству и благоустройству города в отставку. Впоследствии чиновник был обвинен в халатности за провал работы с бродячими животными.

На сайте издания "Вестник Южно-Российской парламентской ассоциации" в отчете о заседании 24 июня нет информации о поддержке инициативы астраханских депутатов.

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