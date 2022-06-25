Более 100 человек вышли на поиски четырех унесенных в море туристов в Сочи

25 июня 2022, 10:54

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Спасатели сегодня утром возобновили поисково-спасательную операцию в Черном море, куда унесло две семьи ставропольских туристов.

Как писал "Кавказский узел", после сильного ливня из берегов вышла река Чемитоквадже в окрестностях Сочи. В ночь на 24 июня мощный поток смыл две машины с туристами из Ставропольского края. Один мужчина спасен, обнаружены тела двух погибших женщин, остается неизвестной судьба еще одного мужчины и троих детей.

Спасатели в течение дня 24 июня вели поиски мужчины и троих детей в море. К работам привлекали вертолет Ка-32 и спасательный катер "Валерий Замараев" ЮРПСО МЧС России. К вечеру спасатели приостановили поиски людей в море, но продолжали их на побережье до наступления темноты.

Поисково-спасательные работы в акватории Черного моря возобновились сегодня с 8.00 мск, сообщило МЧС России на своем сайте.

К поискам привлечен 101 человек, 26 единиц техники, два плавсредства. "Задействован вертолет Южного авиационно-спасательного центра МЧС России Ка-32", - приводится в пресс-релизе ведомства слов начальник ЦУКС главного управления МЧС по Краснодарскому краю Максима Чернышева.

Днем ранее, 24 июня, вертолет обследовал 66 квадратных километра акватории моря, спасатели осмотрели более 15 километров береговой линии, сообщили в ведомстве.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Сочи переменная облачность, без осадков, температура воздуха составляет +21 градус, скорость ветра – три метра в секунду. В ночь на 26 июня прогнозируется слабый дождь, похолодает до +17 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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