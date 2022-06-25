Аналитики указали на роль Турции в возобновлении полетов из Азербайджана в Россию

25 июня 2022, 06:24

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Азербайджанские авиаперевозчики возобновили полеты в Россию, прерванные в марте, так как это направление очень востребовано и коммерчески выгодно, считают опрошенные "Кавказским узлом" бакинские аналитики. По их мнению, решить вопрос страхования самолетов и пассажиров, летающих в Россию, в обход санкций, Азербайджану удалось через Турцию.

"Кавказский узел" ранее писал, что в марте азербайджанские авиакомпании сообщили об отмене полетов в Россию в связи с отсутствием возможности полноценного страхования пассажиров из-за введенных против РФ санкций. С 15 июня компании поэтапно возобновили полеты из Баку в Москву, Санкт-Петербург, Астрахань, Минводы, Казань и Уфу, а азербайджанский лоукостер Buta Airways анонсировал с 1 июля авиарейсы из Баку в подмосковный аэропорт Жуковский.

По мнению главы Центра исследований "Республика", члена политкомитета партии "Республиканская альтернатива" Натига Джафарли, возобновление полетов азербайджанских авиакомпаний в Россию связано, прежде всего, с востребованностью этого направления.

«Россия наряду с Турцией являются наиболее востребованными направлениями для азербайджанских авиаперевозчиков. География у азербайджанских компаний полетов в РФ самая широкая. Ведь в России у Азербайджана одна из крупнейших диаспор, много выезжающих на сезонные заработки. С другой стороны, из России один из крупнейших турпотоков в Азербайджан. В условиях же пандемии, когда сухопутные границы Азербайджана полностью закрыты, спрос на авиарейсы еще более высок. Поэтому остановка в марте рейсов в РФ в связи с проблемами страхования самолетов стала наносить ущерб азербайджанской компании AZAL и ее дочке Buta Airways. Это ущерб усиливался также на фоне практически приостановления рейсов в Европу. Сегодня у AZAL регулярные рейсы только в Милан и Берлин, и то их периодичность минимальна. Buta Airways вообще не имеет рейсов в Европу. В остальные города после пандемии полеты не восстановились, что связано с ограничениями на поездки, сложностями в получении шенгенских виз», - пояснил Джафарли.

Поэтому, продолжил он, азербайджанская авиакомпания и правительство как ее собственник решили возобновить полеты в РФ с учетом еще более возросшего спроса в летний сезон.

Что касается проблем со страхованием самолетов и пассажиров, то, по словам Джафарли, публичных комментариев о том, как разрешилась эта проблема, ни правительство Азербайджана, ни руководство AZAL, не делали. «По моей информации из неофициальных источников, вопрос был решен через Турцию. Авиакомпания этой страны «Турецкие авиалинии» вообще не прекращали полетов в Россию. В авиации в связи с предполагаемыми огромными расходами в случае форс-мажорных обстоятельств риски велики. В этой сфере есть необходимость перестрахования рисков. А это по силам только крупнейшим перестраховочным компаниям. На турецком рынке работает один их крупнейших перестраховщиков – швейцарская Swiss Re. Вполне возможно, что эта компания через схемы создания СП или дочерней местной структуры могла бы участвовать в страховании турецких самолетов. В Турции есть и свой национальный перестраховщик Turk Re. Эти субъекты вполне могут быть страховщиками турецких самолетов. Азербайджан, соответственно, также мог бы встроиться в эти схемы. Тем более что прямого запрета Запада на полеты в РФ нет», - пояснил Джафаров.

Что касается возобновления полетов в подмосковный аэропорт Жуковского, то, по мнению Джафарли, выбор именно этого аэропорта связан с недорогими сборами. «Самолеты из Баку летают в Москву в два аэропорта. Самолеты AZAL используют аэропорт «Домодедово», а «Аэрофлот» - «Шереметьево». Но спрос на Москву очень высок. Поскольку сама по себе российская столица является крупнейшей агломерацией, а еще Москву используют как транзитный пункт и пассажиры из других регионов РФ. Очевидно, возникла потребность в открытии еще одного рейса. И чтобы облегчить покупку билетов пассажирам с низкими доходами выбрали аэропорт «Жуковский», где низкие аэропортовские сборы. Теперь головная компания AZAL будет по-прежнему летать в «Домодедово», а азербайджанский лоукостер Buta Airways - в аэропорт «Жуковский». Он, конечно, расположен далековато от Москвы, зато полет будет обходиться существенно дешевле», - сказал Джафарли.

Экономический обозреватель агентства Turan Тогрул Джуварлы также считает, что азербайджанской стороне удалось полностью решить вопрос со страхованием самолетов.

«Авиация - такая сфера, что тут без страхования не обойтись. Стоимость самолетов составляет десятки миллионов долларов, и даже повреждение лайнера может принести огромные убытки, не говоря об их полном разрушении. Думаю, что азербайджанская сторона решила вопрос с учетом опыта других компаний. Ведь в Россию продолжали летать компании Турции, Сербии, стран Центральной Азии и других регионов. И они как-то решали вопросы с перестрахованием самолетов. По всей видимости, Азербайджан использовал опыт Турции. Вообще Баку в щепетильных международных вопросах часто обращается к Анкаре, как своему естественному союзнику», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он считает, что возобновление полетов в Россию было объективной необходимостью. «Дело в том, что из-за санкций и угрозы самолетов, взятых в лизинг, российские авиаперевозчики на многие международные рейсы, в том числе в Азербайджан, используют самолеты Sukhoi SuperJet 100 собственного производства РФ. Однако они малой вместимости – 80-105 человек - и потому не удовлетворяют спрос. В условиях закрытых сухопутных границ Азербайджана авиарейсы с РФ очень востребованы. Помимо того, для азербайджанских авиаперевозчиков рейсы в направлении РФ - очень важный источников сверхдоходов в условиях подорожания билетов на международных авиаперевозках на фоне пандемии», - сказал эксперт.

Еще один эксперт, имеющий связи с информированными источниками в правительстве, но пожелавший остаться анонимным, объяснил прекращение полетов азербайджанских компаний в РФ в марте «не определенностью ситуации».

«Да, была проблема со страхованием. Но, в большей степени, Азербайджан, отменяя рейсы, хотел скорее всего переждать период неопределенности. Дело в том, что санкции предусматривали аресты российских самолетов, находящихся в лизинге. Очевидно, в Баку опасались, что в случае прибытия таких самолетов в Азербайджан под давлением Запада пришлось бы задерживать российские авиалайнеры. Ибо иначе под ударом могла бы оказаться и азербайджанская авиация. Кроме того, наверняка в Баку была настороженность насчет того, что в случае ареста российских самолетов в РФ могли задержать и находящиеся в их аэропортах России азербайджанские самолеты. Не исключался тогда и вариант санкций Запада о полном прекращении полетов в РФ и применения вторичных санкций. Поэтому Азербайджан решил переждать ситуацию. Но прошло более трех месяцев, ситуация стабилизировалась, РФ полностью не изолировали от международного авиасообщения. Поэтому стало ясно, что можно безболезненно возобновить полеты. Что касается перестрахования, то этот вопрос мог быть решен через компании Турции, монархий Персидского залива. В конце концов, азербайджанское государство могло взять риски и на себя с учетом растущих нефтяных доходов и превышения уже валютных резервов госнефтефонда 54 млрд долларов», - сказал он.

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