Глава Кизилюрта предложил снести здание сгоревшего роддома

24 июня 2022, 22:12

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Роддом, который строили 14 лет, сгорел сегодня в Кизилюрте. Глава города Магомед Магомедов заявил, что нужно снести здание и построить новое, однако затем все же предложил дождаться оценки ущерба. Корпус, рассчитанный на 120 коек, планировалось ввести в эксплуатацию в конце этого года, он должен был обслуживать территорию, на которой живет 150 тысяч человек.

Здание строящегося роддома загорелось сегодня в Кизилюрте, сообщило МЧС Дагестана. По данным ведомства, площадь пожара составила 1600 квадратных метров, в тушении пожара принимали участие 51 человек и 11 единиц техники. "В результате пожара жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале республиканского МЧС.

Строительство родильного дома на 120 коек было начато в 2008 году. Долгое время строительство было приостановлено и возобновилось, когда глава города Магомед Магомедов обратил на долгострой внимание главы республики Сергея Меликова. После рабочего визита главы региона в Кизилюрт ремонтные работы активизировались и близились к завершению. Сдача объекта в эксплуатацию была запланирована на конец 2022 года, сообщила сегодня пресс-служба администрации Кизилюрта.

Telegram-канал "Молодежка" опубликовал видео пресс-службы администрации города (в официальном Telegram-канале администрации города на 21.00 мск этого видео нет). "На первый взгляд, я думаю, его снести надо и новый построить", - заявил в видео глава города Магомед Магомедов.

Позднее глава города объяснил, что на первый взгляд казалось, что уже ничего не восстановить, однако "первые этажи отделались "легким испугом". "Конечно, здесь все потекло, испортилась побелка, может, придется менять подоконники, но все это оценят специалисты. На этажах выше картина не такая радужная, и ущерб более ощутимый. Левое крыло подпорчено очень сильно и, возможно, восстановлению не подлежит", - заявил Магомед Магомедов в своем Telegram-канале.

Однако он предложил дождаться оценки специалистов. "Это, на мой взгляд. Может, специалисты-строители считают иначе", - указал Магомедов.

Он добавил, что понимает возмущение жителей," выдвигающих самые разные версии случившегося". "Не исключен ни один вариант - от поджога, до замыкания", - сообщил мэр города.

Действующее здание роддома в Кизилюрте находится в ветхом состоянии, оно не соответствует требованиям пожарной безопасности и санитарно-гигиеническим нормативам, сообщила пресс-служба главы Дагестана. Проект по строительству новой больницы "включен в Республиканскую инвестиционную программу", говорится в сообщении на сайте главы Дагестана от 7 сентября 2021 года.

Предполагалось, что новый роддом будет обслуживать территорию с населением до 150 тысяч человек - Кизилюрт, Кизилюртовский район, а также населенные пункты зоны отгонного животноводства, сообщила 13 октября 2021 года "Молодежь Дагестана".

Прокуратура Дагестана сообщила о начале проверки в связи с возгоранием перинатального центра в Дагестане. "Будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности на объекте.

Также будет проверено соблюдение требований законодательства при проведении строительных работ подрядной организацией", - указано в сообщении на сайте ведомства.

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