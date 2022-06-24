Число абитуриентов выросло в Нагорном Карабахе на второй год после войны

24 июня 2022, 20:12

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Единые госэкзамены в Степанакерте сдавали 710 выпускников школ, которые хотят поступить в высшие учебные заведения Нагорного Карабаха и Армении. Перерывы в учебе, связанные с войной и пандемией, сказались на качестве знаний, и к экзаменам пришлось готовиться с репетиторами, рассказали абитуриенты.

Как писал "Кавказский узел", более 960 школьников в Нагорном Карабахе закончили двенадцатый класс. Число выпускников, подавших заявку на поступление в вузы в Армении, возросло более чем в два раза, сообщил директор Центра оценки и тестирования Нагорного Карабаха. В 2021 году из школы выпустились 853 двенадцатиклассника и 1514 девятиклассников. Количество выпускников в 2020-2021 учебном году снизилось, констатировал замминистра образования Нагорного Карабаха. В июле 2021 года более 540 школьников в республике сдали ЕГЭ.

Сегодня в Нагорном Карабахе завершились единые госэкзамены (ЕГЭ). Для учеников четвертых, девятых и выпускных двенадцатых классов экзамены начались с 7 июня. Обязательными экзаменами для выпускников всех классов являются армянский язык, армянская история, математика, русский язык. Остальные экзамены для абитуриентов зависят от выбора профессии, а ученики девятых классов могут выбрать два предмета из списка: география, физика, химия, биология, иностранный язык, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в министерстве науки, образования, культуры и спорта Нагорного Карабаха.

В марте 2022 года правительство Нагорного Карабаха постановило, изменить порядок приема в государственные и негосударственные университеты, а также в государственные университеты Республики Армения. Вступительные испытания проводятся двумя способами – это единые госэкзамены, на которых сдают обязательные предметы, и внутривузовские, которые проводятся в зависимости от профиля учебного заведения. Для поступления абитуриент должен сдать ЕГЭ и внутривузовские экзамены – оценка из аттестата не влияет на поступление.

Экзамены прошли спокойно и организованно, жалоб и нарушений не было, в Степанакерте работали шесть экзаменационных центров, сообщили в пресс-службе Минобразования. Экзамены продолжались по 180 минут, при этом в центрах были установлены камеры, а родители могли наблюдать за экзаменационным процессом через мониторы во дворе. Со 2 по 9 июля состоится второй тур ЕГЭ для тех, кто не смог присутствовать на первом туре по уважительной причине.

По данным Центра оценки и тестирования (ЦОТ) Нагорного Карабаха 710 выпускников подали заявку на поступление в вузы Нагорного Карабаха и Армении. "Заявку для поступления в вузы Арцаха (Нагорный Карабах) подали более 460 абитуриентов. Минимальный порог для поступления – 7,25 балла из 20. Ответы на вопросы экзамена размещаются на сайте ЦОТ в день его проведения, а результаты публикуются на пятый день после экзамена. С 24 по 30 июня – время апелляции, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Центре.

Экзамены прошли организованно, сообщил директор школы села Гер-Гер Мартунинского района Саргис Григорян. По его словам, все выпускники школы удачно сдали экзамены и поступили в местные вузы. "Я доволен, что наша школа не сдает свои позиции, и ежегодный показатель по поступлению в вузы не снижается. Мы наверстали учебную программу, которая прерывалась из-за войны, пандемии коронавируса и морозов, но считаю, что выпускникам этого года, несмотря на поступление, стоит еще позаниматься перед началом учебного года в вузах", – сказал директор школы.

Выпускники районных школ сдают экзамены в Степанакерте, и расходы на поездку несут исключительно родители, добавил Григорян.

Мама абитуриента из Степанакерта Светлана Багирян сообщила, что экзамены прошли организованно. "Камеры и мониторы работали исправно, родители были постоянно в курсе, что происходит в экзаменационном зале", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла". По ее словам, итогами экзаменов она довольна, ее ребенок поступил в госуниверситет в Степанакерте.

Астхик Лалаян отметила, что усиленно занималась у репетиторов несколько месяцев перед экзаменами. "Последние несколько лет большая часть учебного процесса шла онлайн – из-за коронавируса, потом война, потом опять коронавирус. Это сказалось на качестве полученных знаний. Почти все мои знакомые посещали репетиторов для поступления в вуз. И большинство из нас поступили. Я буду учиться в местном вузе, потому что считаю, чтобы получить хорошее образование, не обязательно уезжать далеко от дома", – сказала девушка.

Выпускник по фамилии Аванесян рассказал, что будет учиться в Армении в медицинском вузе. По его словам, он планирует "после учебы вернуться в Нагорный Карабах и стать полезным для общества".

Абитуриентка по имени Анна рассказала, что очень хотела бы учиться в Армении, но доход ее семьи не позволяет ей это сделать. "Хотя я имею возможность поступить в один из вузов Армении на бюджетной основе, но мое проживание в большом городе семья не потянет. Потому я решила выучиться в местном вузе, тем более у нас тоже есть факультет психологии. А интернет дает огромные возможности расширять свои знания, чем я и воспользуюсь", – заявила она.

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