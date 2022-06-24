Муртазали Меджидов осужден на 13 лет заключения за убийство студентки

24 июня 2022, 19:15

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Присяжные признали Муртузали Меджидова, сына бывшего премьер-министра Дагестана, виновным в убийстве студентки МГИМО из Казахстана. Суд назначил ему 13 лет лишения свободы, сообщила сегодня пресс-служба суда.

Как писал "Кавказский узел", 6 апреля началось повторное рассмотрение коллегией присяжных дела Муртузали Меджидова, сына бывшего премьер-министра Дагестана, коллегией присяжных, Измайловский горсуд решил рассматривать дело в закрытом режиме. Никулинский суд Москвы 8 июня 2021 года на основании вердикта коллегии присяжных заседателей оправдал Меджидова по обвинению в убийстве студентки. В октябре 2021 года Мосгорсуд отменил оправдательный приговор Муртузали Меджидову и направил дело в тот же суд на пересмотр. Генпрокуратура России усомнилась в объективности рассмотрения дела Никулинским судом. По ходатайству ведомства дело было направлено в Измайловский суд Москвы.

Сын бывшего председателя дагестанского правительства Мухтара Меджидова Муртузали был обвинен в убийстве 21-летней студентки МГИМО из Казахстана Томирис Байсафы в апреле 2018 года. Она была найдена под окнами вуза, врачи доставили ее в больницу, однако спасти не смогли.

Присяжные Муртузали Меджидова признали виновным в убийстве студентки МГИМО из Казахстана весной 2018 года, сообщили сегодня в пресс-службе суда. "На основании единодушного вердикта коллегии присяжных заседателей Меджидов признан виновным в убийстве, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием в колонии строгого режима", - процитировало сообщение пресс-службы суда ТАСС.

Изначально гибель студентки МГИМО расследовалась по статье о доведении до самоубийства, однако позднее обвинение было переквалифицировано на статью об убийстве. Обвинение полагало, что Меджидов избил девушку, а затем вытолкнул ее из окна четвертого этажа вуза, сообщило сегодня агентство "Москва".

Отец Муртузали Меджидова, Мухтар Меджидов, с января по июль 2013 года был председателем правительства Дагестана, говорится в биографии чиновника, опубликованной на " Кавказском узле".

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