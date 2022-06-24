Ворошиловский районный суд Волгограда. Фото пресс-службы суда

24 июня 2022, 13:43

Волгоградская активистка Бардакова проиграла суд по жалобе на обыск

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд в Волгограде отказался удовлетворить иск активистки Полины Бардаковой о незаконности обыска по делу о телефонном терроризме, хотя при рассмотрении не было приведено доводов о ее причастности к этому делу, сообщил адвокат. Обыски проходили по двум адресам, изъятую в ходе одного из них технику удалось вернуть, рассказала Бардакова. 

Как писал "Кавказский узел", обыски по делу о телефонном терроризме прошли у Анжелы Датской, а также Елены Чулановой, Любови Самыловой и Алексея Клокова, которые выступали с протестами против спецоперации на Украине. 21 марта стало известно, что в ходе обыска силовики изъяли еще у одного активиста, Владислава Лыгина два ноутбука и телефон его девушки. По словам активистов, силовики изъяли их личные вещи, но следственные действия не проводятся, а суды затягивают рассмотрение жалоб. Активисты обжаловали проведение обыска. 5 апреля стало известно, что обыск у Анжелы Датской был признан законным, позднее Волгоградский областной суд удовлетворил жалобу активистки и вернул дело на рассмотрение в суд первой инстанции, который при повторном рассмотрении иска 17 июня признал обыск законным

Ворошиловский районный суд отказал в удовлетворении жалобы активистки Полины Бардаковой на проведение обыска в ее жилье. Мотивировка решения станет известна после получения копии постановления суда, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Эдуард Яппаров.

По его словам, в суде не было приведено никаких доводов о причастности Бардаковой к делу о телефонном терроризме, в рамках которого проводился обыск. "Разумеется, решение будет обжаловано. поскольку защита с ним не может согласиться". - сказал Яппаров. Он отметил, что в ходе обыска был допущен ряд процессуальных нарушений -"не вручена копия протокола обыска, решение суда о разрешении обыска не вступило в силу" на момент его проведения, прокурор не принимал участия в судебном заседании о выдаче разрешения на обыск. Он добавил, что отсутствие прокурора в суде станет основным доводом при подаче апелляции.

Рассмотрение жалобы на обыск у Бардаковой по второму адресу состоится 28 июня.

Сама Полина Бардакова пояснила корреспонденту, что ей 34 года, она археолог, проходит как свидетель по делу о телефонном терроризме. "О деле ничего не знаю, конечно Приходила на митинг с плакатом, получила штраф. В результате было два обыска- по месту прописки и по месту проживания, в семь утра по субботам. Забирали технику. Намерена обжаловать. Технику изъятую в ходе первого обыска вернули, спасибо адвокату", - сказала она.

Новости о случаях преследования активистов "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Преследование активистов".

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Волгоградский художник собрал деньги на оплату штрафов за дискредитацию армии", "Суд в Волгограде назначил арест автолюбителю за знак "Пацифик"", "Житель Волжского оштрафован за дискредитацию армии".

Автор: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

24 июня 2022, 17:46

  • Ставропольский активист обжаловал штраф за дискредитацию российской армии

    Михаил Шевченко обжаловал решение суда, который признал его пост в соцсети дискредитирующим действия российских военных на Украине и назначил штраф в 40 тысяч рублей. Протокол о правонарушении был составлен по шаблону, а в суде не было представлено доказательств дискредитации, отметил адвокат Виталий Зубенко.

24 июня 2022, 17:05

24 июня 2022, 16:31

  • Сочинский казак пожаловался на отказ чиновников вернуть земельный участок

    Участок земли, отданной казачьему обществу в адлерском поселке, был ошибочно передан в муниципальную собственность, а теперь чиновники предлагают выкупить его обратно на торгах, пожаловался казак Владимир Галка. Часть земель, выделенных казакам, оказались проданными посторонним людям, рассказали другие жители поселка.

24 июня 2022, 15:33

24 июня 2022, 15:08

  • Два уроженца Астраханской области погибли на Украине

    Чингиз Ахметов и Александр Степанов погибли в ходе военной операции на Украине, сообщили администрации Володарского и Икрянинского районов Астраханской области. С ее начала официально подтверждена гибель не менее 24 уроженцев Астраханской области.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи