Волгоградская активистка Бардакова проиграла суд по жалобе на обыск

24 июня 2022, 13:43

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Суд в Волгограде отказался удовлетворить иск активистки Полины Бардаковой о незаконности обыска по делу о телефонном терроризме, хотя при рассмотрении не было приведено доводов о ее причастности к этому делу, сообщил адвокат. Обыски проходили по двум адресам, изъятую в ходе одного из них технику удалось вернуть, рассказала Бардакова.

Как писал "Кавказский узел", обыски по делу о телефонном терроризме прошли у Анжелы Датской, а также Елены Чулановой, Любови Самыловой и Алексея Клокова, которые выступали с протестами против спецоперации на Украине. 21 марта стало известно, что в ходе обыска силовики изъяли еще у одного активиста, Владислава Лыгина два ноутбука и телефон его девушки. По словам активистов, силовики изъяли их личные вещи, но следственные действия не проводятся, а суды затягивают рассмотрение жалоб. Активисты обжаловали проведение обыска. 5 апреля стало известно, что обыск у Анжелы Датской был признан законным, позднее Волгоградский областной суд удовлетворил жалобу активистки и вернул дело на рассмотрение в суд первой инстанции, который при повторном рассмотрении иска 17 июня признал обыск законным.

Ворошиловский районный суд отказал в удовлетворении жалобы активистки Полины Бардаковой на проведение обыска в ее жилье. Мотивировка решения станет известна после получения копии постановления суда, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Эдуард Яппаров.

По его словам, в суде не было приведено никаких доводов о причастности Бардаковой к делу о телефонном терроризме, в рамках которого проводился обыск. "Разумеется, решение будет обжаловано. поскольку защита с ним не может согласиться". - сказал Яппаров. Он отметил, что в ходе обыска был допущен ряд процессуальных нарушений -"не вручена копия протокола обыска, решение суда о разрешении обыска не вступило в силу" на момент его проведения, прокурор не принимал участия в судебном заседании о выдаче разрешения на обыск. Он добавил, что отсутствие прокурора в суде станет основным доводом при подаче апелляции.

Рассмотрение жалобы на обыск у Бардаковой по второму адресу состоится 28 июня.

Сама Полина Бардакова пояснила корреспонденту, что ей 34 года, она археолог, проходит как свидетель по делу о телефонном терроризме. "О деле ничего не знаю, конечно Приходила на митинг с плакатом, получила штраф. В результате было два обыска- по месту прописки и по месту проживания, в семь утра по субботам. Забирали технику. Намерена обжаловать. Технику изъятую в ходе первого обыска вернули, спасибо адвокату", - сказала она.

Новости о случаях преследования активистов "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Преследование активистов".

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