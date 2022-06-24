Награждение дочери Кадырова вызвало иронию в соцсети

24 июня 2022, 12:07

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Министр культуры Чечни Айшат Кадырова получила высшую награду республики из-за родственных связей, предположили пользователи Instagram* в комментариях к сообщению о награждении дочери главы Чечни орденом Кадырова.

Как писал "Кавказский узел", 1 сентября 2020 года Рамзан Кадыров сообщил о назначении своей старшей дочери Айшат на должность первого замминистра культуры Чечни. Решение принято по инициативе министра культуры республики, подчеркнул Кадыров. Пользователи Instagram* тогда сочли, что назначение связано исключительно с родственными связями Кадыровой, и иронично указали, что министру будет непросто руководить такой подчиненной. 8 октября 2021 года 22-летняя Айшат Кадырова стала министром культуры республики.

Айшат Кадырова руководит модным домом "Фирдаус". В марте 2020 года Рамзан Кадыров наградил ее медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой" после показа в Париже коллекции одежды этого модного дома. Некоторые жители Чечни тогда усомнились в обоснованности награждения. Должность заместителя министра культуры Чечни - только начало чиновничьей карьеры дочери главы республики, отметили востоковеды.

Министр культуры Чечни Айшат Кадырова получила орден Кадырова - высшую награду Чеченской Республики, сообщило 23 июня ИА "Чечня Сегодня".

Дочь главы Чечни поздравил с этим министр по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, отметив, что Айшат Кадырова "внесла огромный вклад в усовершенствование сферы культуры региона". "Креативный подход к любому делу прославил ее организаторские способности и управленческий талант!" – процитировало Дудаева агентство.

Публикация о награждении Айшат Кадыровой размещена также в Instagram*-аккаунте ИА "Грозный-информ". Награду дочери вручил лично Рамзан Кадыров, отмечается в публикации. "Высшей награды региона А. Кадырова удостоена за исключительные заслуги перед Чеченской Республикой", - сообщило агентство.

К 12.00 мск под публикацией размещено 18 комментариев. Авторы некоторых из них иронически отреагировали на награждение Кадыровым старшей дочери. "Не может быть))))", - демонстративно удивился, в частности, vainakh. "Оказывается, может", - в тон ему ответил honkistka.

"Да ладно, никогда бы не поверил", - пошутил mobimeet_ru. "Ну конечно, Кадыровой вручили Кадырова", - заметил djannat.house.kg.

Напомним, 25 декабря 2021 года Айшат Кадырова также получила медаль "За защиту прав человека". Такую же медаль получил министр образования Хож-Бауди Дааев. 9 декабря того же года медалью "За защиту прав человека" был награжден министр печати и информации Ахмед Дудаев.

Другая дочь главы Чечни Хутмат Кадырова 19 февраля была назначена заместителем руководителя секретариата главы республики. Ранее, 11 декабря 2020 года, стало известно, что еще одна дочь Кадырова Хадижат была назначена руководителем грозненского департамента дошкольного образования. Сам Рамзан Кадыров на совещании 2 марта 2020 года назвал "козлами" и "шайтанами" тех жителей Чечни, кто недоволен назначениями его родственников.

Подробнее о семейственно-клановой кадровой политики в Чечне можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о кадровой политике Кадырова".

У главы Чечни 10 родных детей – шесть дочерей (Айшат, Карина (Хадижат), Хеди (Хутмат), Табарик, Ашура и Эйшат) и четыре сына (Ахмат, Зелимхан, Адам, Абдуллах), говорится в биографической справке "Кавказского узла" о Рамзане Кадырове.

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