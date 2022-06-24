Уголовный кодекс. Фото Елены Синеок, Юга.ру

24 июня 2022, 11:08

Глава округа на Ставрополье заподозрен в превышении полномочий

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Глава Кировского городского округа превысил полномочия, оплатив из бюджета невыполненные работы при строительстве многофункционального центра в Новопавловске, предположили следователи.

Уголовное дело по части 2 статьи 286 УК РФ (превышение полномочий главой органа местного самоуправления) возбуждено в отношении главы Кировского городского округа после того, как прокуратура Ставрополья и краевое УФСБ проверили соблюдение бюджетного законодательства при строительстве многофункционального центра в Новопавловске, сообщила сегодня краевая прокуратура.

По версии следователей, в 2014 году глава городского округа от имени районной администрации заключил муниципальный контракт с коммерческой компанией на строительство многофункционального центра на сумму более 24 миллионов рублей. Приемка выполненных работ была проведена в сентябре – октябре 2014 года, при этом заказчик оплатил "фактически невыполненные работы в размере не менее 3 млн рублей".

"В результате бюджету причинен ущерб на указанную сумму", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Кроме того, в связи с этим также возбуждено и уже расследуется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), "в рамках которого будет дана оценка действиям должностных лиц" коммерческой компании, отмечается в публикации.

Часть 2 статьи 286 УК РФ предусматривает до семи лет лишения свободы.

Имя подозреваемого в сообщении ведомства не названо. На сайте Кировского городского округа действующим главой муниципалитета указан Владимир Лукинов, но нет информации о том, кто занимал эту должность в 2014 году.

Кировский городской округ образован 1 мая 2017 года в соответствии с законом Ставропольского края от 5 декабря 2016 года, в него вошли все муниципальные образования Кировского муниципального района Ставрополья, говорится в справке на сайте муниципалитета.

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Примечание:

"Замглавы Ставрополя задержан по четвертому уголовному делу", "Замминистра транспорта Ставрополья заподозрен в превышении полномочий", "Застройщик обвинен в многомилионных хищениях у дольщиков на Ставрополье".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

24 июня 2022, 10:18

24 июня 2022, 09:18

24 июня 2022, 08:19

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