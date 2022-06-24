Дома жителей азербайджанского поселка повреждены после схода селя

24 июня 2022, 08:19

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Более 300 домов жителей поселка Ашагы Агджакенд повреждены после схода селя, сообщили власти Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", в 2004 году Ильхам Алиев распорядился построить в селах Геранбойского района поселки для вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, которые до тех пор жили в палаточных лагерях.

Селевые потоки после проливных дождей, прошедших 22 июня, повредили в селе Ашагы Агджакенд Геранбойского района 306 домов вынужденных переселенцев, сообщил Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

По информации ведомства, в поселке затоплены улицы и подвалы 12 частных домов, пострадали также подсобные хозяйства, сообщил вечером 23 июня Report.

К ликвидации последствий стихийного бедствия привлечены сотрудники и техника Геранбойского жилищно-эксплуатационного участка Департамента жилищно-коммунального хозяйства. Они выкачивают воду из подвалов домов и уточняют ущерб, нанесенный вынужденным переселенцам, информирует Media.az.

В результате схода селей повреждено также здание поселковой школы, пишет "Sputnik Азербайджан".

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