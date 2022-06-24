Суд отказал волгоградскому ученому в восстановлении на работе

24 июня 2022, 03:28

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Советский районный суд Волгограда вынес решение об отказе в исковом требовании о восстановлении на работе в ВолГУ Романа Мельниченко. Ранее преподавателя вуза оштрафовали на 30 тысяч рублей за распространение фейков о спецоперации на Украине.

Как писал "Кавказский узел", прокуратура обвинила в распространении фейков доцента Волгоградского госуниверситета Романа Мельниченко после его публикаций о событиях на Украине, а юристы вуза усмотрели в его действиях признаки агитации среди студентов. Протокол по делу доцента составлен с нарушениями, указала его адвокат. 19 апреля стало известно, что Мельниченко уволен из вуза за прогул и аморальное поведение. Мельниченко усмотрел в увольнении политические мотивы и решил обжаловать приказ ректора.

В Советском районном суде Волгограда 23 июня рассматривалось дело о восстановлении на работе бывшего сотрудника ВолГУ Романа Мельниченко. Суд отказал Мельниченко в требовании восстановить его на работе в волгоградском вузе. Представитель прокуратуры настаивал на недопустимости восстановления Романа Мельниченко на работе в ВолГУ.

"Суд вынес решение об отказе в исковом требовании о восстановлении на работе. Получим решение суда, почитаем основания и будем принимать решение об оспаривании. Пока причин отказа мы не знаем, так как заслушали сегодня резолютивную часть", - сообщил 23 июня адвокат Василий Шавин информационному агентству "Высота 102".

"Кавказский узел" писал, что суд 7 июня назначил 30 тысяч рублей штрафа Роману Мельниченко, признав его виновным в распространении недостоверной информации из-за публикаций об Украине. Мельниченко не признал вину.

Новости о случаях преследования активистов "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Преследование активистов".

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