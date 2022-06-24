Ростовская область за сутки приняла более 19,5 тысячи беженцев

24 июня 2022, 01:28

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Более 19,5 тысячи беженцев с территории Донбасса прибыли в Ростовскую область за сутки, сообщили в погрануправлении ФСБ.

Как писал "Кавказский узел", эвакуация жителей Донбасса в Россию началась почти за неделю до объявления спецоперации российских войск на Украине. Погрануправление в Ростовской области ежедневно сообщает о числе прибывших беженцев. К 20 июня через пункты пропуска в Ростовской области в Россию за сутки приехали более 17,5 тысячи жителей Донецкой и Луганской народных республик.

"За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекли свыше 19,5 тысячи граждан", - цитирует 23 июня пресс-службу регионального пограничного управления ФСБ России "Интерфакс".

Напомним, что ранее вынужденные переселенцы жаловались на проблемы с получением гуманитарной помощи в Ростовской области. С самого начала эвакуации общение журналистов с беженцами там регламентируется властями. Для посещения пунктов временного размещения нужно получить разрешение ситуационного центра по делам беженцев, созданного при правительстве региона, сообщило 24 марта "ОВД-Инфо"*. Днем ранее была задержана журналистка Полина Ефимова, которая пыталась пообщаться с беженцами из Мариуполя в пункте временного размещения в Таганроге.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено Минюстом России в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.