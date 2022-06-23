Депортация народов Кавказа в годы войны подчеркнула противоречия в политике Сталина

23 июня 2022, 15:50

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Решения о депортации кавказских народов во время Великой Отечественной войны Сталин принимал вопреки советской пропаганде интернационализма, а в регионах, куда отправляли переселенцев, советские власти намеренно маргинализировали выходцев с Кавказа, рассказали историки Борис Соколов и Тимур Матиев.

Как писал "Кавказский узел", версия советских властей о коллаборационизме, ставшем поводом для депортации чеченцев и ингушей, необоснованна, поскольку на Северном Кавказе не было массовой поддержки немецких фашистов, указали в феврале 2021 года историки Павел Полян и Питер ван Хуис.

Несмотря на то, что в российской историографии депортация вайнахов признаётся преступлением, ее официальная причина – "коллаборационизм с нацистами" – нередко подается как доказанный факт со ссылкой на документы НКВД. Однако архивные документы вермахта свидетельствуют, что планы нацистов поднять антисоветское восстание в Чечено-Ингушетии с помощью заброски диверсантов провалились как раз из-за отсутствия поддержки со стороны местных жителей, говорится в материале "Кавказского узла" "Операция "Шамиль": как провал абвера стал поводом для депортации вайнахов".

Сталин воспринимал мусульманские народы как нелояльные к советской власти

Решение о том, какие народы подвергнуть репрессиям, зависело напрямую от Сталина, поскольку коллаборационизм в той или иной степени присутствовал среди представителей всех народов СССР, считает историк и член Ассоциации исследователей российского общества, доктор филологических наук Борис Соколов.

"Коллаборационисты были среди всех народов СССР, а кого высылать или не высылать, то это решал Сталин. Славянские народы - белорусы, украинцы, русские, а также казаки - тотальной высылке не подлежали. Среди них высылали только тех, кого обвиняли в коллаборационизме или подозревали в нелояльности. Такая же выборочная депортация была среди трех народов Балтии. Сталин не хотел ссориться с Западом, где аннексию Прибалтики не признавали. А вот Кавказ и Крым Сталин хотел полностью славянизировать, потому что собирался воевать с Турцией. Вот и убирал из региона все неславянские и в большинстве мусульманские народы. После войны депортировали турок-месхетинцев, а они вообще никак к коллаборационизму не были причастны", - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Соколов.

О наиболее известных мифах, связанных с ролью Иосифа Сталина в событиях Великой Отечественной войны, а также о попытках увековечивания Сталина на современном Кавказе можно прочитать в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне".

Власти СССР неоднократно признали преступлением депортацию народов

Отсутствие оснований для упразднения автономных республик, незаконность решений о высылке целых народов были признаны государственными правовыми актами еще во времени СССР, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» ведущий научный сотрудник отдела истории Ингушетии ингушского НИИ гуманитарных исследований, кандидат исторических наук Тимур Матиев.

"С историко-правовой точки зрения ответ на вопрос [об основаниях решений о депортациях] дан еще в бытность СССР. На XX съезде КПСС [в 1956 году], на котором выступил тогдашний председатель партии Никита Хрущев, юридические акты, на основании которых была осуществлена депортация, и эти действия были расценены как незаконные, не имевшие основания, нарушавшие советские законы", - рассказал историк.

В августе 1990 года вышел соответствующий указ президента СССР о признании нелегитимными всех репрессивных актов, добавил Матиев. "Но еще ранее, 14 ноября 1989 года, Верховным советом РСФСР была принята Декларация о реабилитации жертв политических репрессий, где также все эти акты, возлагающие коллективную ответственность на целые народы, были признаны нелегитимными, противозаконными, преступными", - сообщил он.

В принятом 26 апреля 1991 года российском законе «О реабилитации репрессированных народов» все эти положения были повторены, отметил историк. "На протяжении советского периода как минимум четырежды, начиная с середины 1950-х годов, в различные периоды были приняты соответствующие акты, признающие юридическую ничтожность и преступность тех решений, на основании которых осуществлялась депортация. Не говоря уже об их морально-нравственной оценке, они были признаны юридически преступными. Напоминаю, что до сих пор эти акты не оспорены, соответственно, принятые ими юридические нормы и озвученные этические оценки сохраняют свою силу, и учитывая то, что РФ - правовое государство, мы должны апеллировать в пределах правового поля, и потому все эти репрессивные акты называем преступными", - заявил Матиев.

23 февраля 1944 года началась операция "Чечевица", во время которой с территории Чечено-Ингушской АССР почти 500 тысяч чеченцев и ингушей были выселены в Казахстан и Среднюю Азию. По разным оценкам, в пути погибли 10 тысяч человек, а в первые годы после выселения - 100 тысяч. Основанием для депортации вайнахов руководство СССР назвало массовое сотрудничество с немецкими фашистами и вооруженные выступления против советской власти. Подробнее об этих событиях можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Депортация чеченцев и ингушей". Также "Кавказским узлом" подготовлены справки о депортации в годы Великой Отечественной войны балкарцев и калмыков.

Депортация народов противоречила советской доктрине интернационализма

При этом все решения о депортации противоречили фундаментальной доктрине советского государства о пролетарском интернационализме, которая не позволяла возлагать вину на целые народы и преследовать людей по факту их этнической принадлежности, подчеркнул Тимур Матиев.

Он также отметил, что «уровень дезертирства и иных воинских преступлений среди народов, подвергнутых репрессиям, никоим образом не превышали среднестатистические показатели у других народов СССР, которые никаким коллективным репрессиям не подверглись».

"Об этом говорилось и в постсталинские годы и в советских закрытых исследованиях, и в исследованиях, которые выходили в других странах в постсоветский период. Ни с исторической, ни с политико-правовой точки зрения эти действия обоснованы не были", - сказал Матиев.

Депортация вайнахов состоялась спустя 14 месяцев после изгнания немецких фашистов, то есть считать депортацию превентивной мерой не представляется возможным, рассказал в феврале 2021 года "Кавказскому узлу" историк Павел Полян, автор книги "Не по своей воле. История и география принудительных миграций в СССР". "Возмездие", по его словам, также нельзя считать мотивом депортации. "Из территории ЧИАССР под оккупацию попал лишь Малгобек с русским преимущественно населением - так что обвинять в предательстве народ, даже не познакомившийся с немецким сапогом, было бы сложно", - пояснил Павел Полян.

18 тысяч добровольцев из Чечено-Ингушской АССР ушли на фронт

В 1942-43 годах были добровольные призывы на фронт, в результате трех из них 18 тысяч человек ушли на фронт из Чечено-Ингушской АССР до момента депортации, рассказал Матиев. "Для небольшой республики это был большой процент. Это в царское время горцы Кавказа были освобождены от несения обязательной воинской службы по религиозным мотивам. В советское время призыв был добровольным, на основе пропаганды. И даже советские авторы, тот же Филькин, который работал в 1960-70 годах по материалам Чечено-Ингушской АССР, современные авторы, Яндиева, Безугольный, - они не оспаривают того, что призыв шел, и люди шли в Вооруженные силы, участвовали [в боях], и [не оспаривают] тот факт, что после депортации значительное число ингушей и чеченцев продолжали воевать, изменив фамилии, национальность, записав в документы другую национальность. Не так уж мало людей, кто дошли до Берлина и Кенигсберга, и закончили войну со всеми [уроженцами других регионов], хотя большая часть была возвращена и отправлена в депортацию, и это сложный и драматический вопрос", - рассказал ингушский историк.

Он также отметил несостоятельность обвинения в коллаборационизме, поскольку территория ЧИАССР практически не была оккупирована. "Территория ЧИАССР была оккупирована на 5%: это часть Малгобекского района нынешней Ингушетии, тогда ЧИАССР. А во-вторых, органы немецкой разведки, абвера, фронтовой разведки, конечно же, пытались осуществить диверсионные акции. Забрасывались группы парашютистов, они пытались разыгрывать и национальную карту, но мы должны понимать, что ситуация в ЧИАССР была сложной еще до начала Великой Отечественной войны. Тут были никак не связанные со вторжением Германии противоречия в вопросах коллективизации, репрессиями против религиозного элемента, духовенства, недовольство, которое выражалось и в периодических вооруженных инцидентах среди местного населения, как и во многих других регионах СССР", - рассказал Матиев.

Историк отметил, что немцы пытались использовать протестные настроения на Северном Кавказе, но их расчет, что будет поднято массовое восстание в ЧИАССР и других горских районах, не оправдался. "Выпускали методички, как вести себя в горских районах, как привлечь на свою сторону местное население. В архивах сохранились эти документы, регламентирующие поведение войск... Указывалось, что в случае возникновения партизанской войны горцы "прирожденные партизаны" и они могут создать массу проблем. Но тем не менее к концу сентября - началу октября 1942 года в отчетах немецких соединений, которые тут воевали, указывалось, что вся эта политика не имеет особой отдачи, и массового перехода в войска вермахта не наблюдается. Даже в архивах есть документы, в которых участие горцев приказывалось ограничить, поскольку может быть утечка информации противнику - такое недоверие было со стороны оккупантов. И это объясняется тем, что такие случаи были", - рассказал Тимур Матиев.

Советская власть маргинализировала депортируемые народы

При переселении репрессируемых народов в местах назначения еще до их прибытия советские власти создавали стереотипы и маргинальные образы переселяемых, рассказал историк. Это, по его словам, сказывалось на взаимодействии жертв депортации с местным населением, а также на отношении к репрессированным в целом со стороны граждан СССР.

"Сама депортация ярко не освещалась, такая пропагандистская [информационная] кампания развернута не была. Вышли указы о ликвидации ЧИАССР. Но даже сталинское окружение понимало, что это дурно пахнущая акция. Например, [член Политбюро ЦК КПСС Анастас] Микоян осторожно к этому отнесся, указывая, что это может вызвать большие международные осложнения для СССР. Но на местах, куда переселяли депортированных, в Казахстане, Средней Азии местное население запугивалось, им говорилось, что едут не просто преступники, а люди с какими-то диким нравами, практикующие даже людоедство", - рассказал Матиев.

Депортации подверглись также карачаевцы, их выселение началось в СССР 2 ноября 1943 года. В результате было выселено 69 267 человек (15 980 семей). Всего за предвоенное и военное время было депортировано 79 тысяч человек карачаевской национальности. Большая часть репрессированных — более 43 тысяч человек, в том числе 22 тысячи детей — погибли в дороге, а также в местах переселения. Годовщина решения о возвращении из ссылки, 3 мая, отмечается в Карачаево-Черкесии как День возрождения карачаевского народа.

Ингушский историк сослался также на рассказы собственного прадедушки. "Его в Северном Казахстане казахи спрашивали, правда ли, что они практикуют каннибализм. Эти слухи шли от НКВД, партийных органов, которые среди своей агентурной сети распространили такие сведения, чтобы ограничить сотрудничество и сочувствие со стороны местного населения. Но потихоньку, когда становилось ясно, что это обычные люди с человеческими качествами, разумеется, отношение менялось, и благодаря местному населению удалось выжить семьям, которые были туда сосланы в условиях зимы, без обеспечения нормальными условиями жизни, выброшенным в степь. И они были обязаны жизнью местному населению: казахам, немцам, русским, украинцам, которые были их соседями", - сообщил Тимур Матиев.

Он также отметил, что стремление Гитлера привлечь на свою сторону мусульман было связано с планами Германии расшириться на Средний Восток. "В рамках всей геополитической доктрины завоевания жизненного пространства все это укладывается в эти планы. Но они были не осуществлены, и во многом благодаря тому, что не удалось привлечь на свою сторону местное население", - заключил Тимур Матиев.

Напомним, в Чечне в 2011 году траурные мероприятия, связанные с депортацией вайнахов, были перенесены в Чечне с 23 февраля на 10 мая — дату похорон Ахмата Кадырова. При этом Рамзан Кадыров объяснял перенос траурных мероприятий тем, что они приходились на общегосударственный праздник. Однако в 2020 году в День защитника Отечества в Грозном прошел митинг памяти жертв репрессий, в котором приняли участие Рамзан Кадыров и другие чиновники. Представители руководства Чечни провели немногочисленный митинг в память о жертвах депортации и 23 февраля 2021 года. Рамзан Кадыров, отбывший с визитом в Дубай, в нем не участвовал. Смена отношения руководства Чечни к траурной дате тогда удивила местных жителей, а опрошенные "Кавказским узлом" аналитики пояснили, что легализация траура по жертвам депортации стала следствием упрочения позиций Кадырова.

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